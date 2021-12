Santissimi Innocenti Martiri, 28 dicembre/ I bimbi uccisi su ordine di Erode

Con la festa dei Santi Innocenti Martiri del 28 dicembre si ricordano i bambini uccisi su ordine del re Erode una volta venuto a conoscenza della nascita di Gesù. Questo crudele personaggio infatti spaventato dalla nascita di Cristo e di quello che sarebbe diventato decise di far uccidere tutti i bambini nati nella stessa epoca. Questi bambini vengono considerati i primi martiri della fede inviati al cielo dopo la nascita di Gesù. Non avendo compreso le Sacre Scritture infatti Erode pensava che questo nuovo Re avrebbe ristabilito un equilibrio spirituale tanto da minacciare il suo regno.

Santo Stefano, 26 dicembre/ Oggi si celebra il primo martire

Quindi finse di adorare questo Dio inviando dei Magi a Betlemme con dei ricchi regali per onorarlo da parte sua. Ma i Magi una volta trovato Gesù non tornarono a dare informazioni ad Erode e si recarono ognuno nel proprio paese passando da altre vie. Erode sentendosi ingannato andò su tutte le furie e si mise alla ricerca di Gesù ma un angelo avvisò in sogno Giuseppe di scappare con la sua famiglia verso l’Egitto. Per questo motivo la giornata del 28 Dicembre di ogni anno viene dedicata ai bambini ed a tutto ciò che riguarda queste anime innocenti. L’origine di questa festività è piuttosto antica e viene onorata in tutto il mondo con cerimonie liturgiche solenni.

Santo Natale, 25 dicembre/ La Nascita di nostro Signore Gesù Cristo

Santissimi Innocenti Martiri, le celebrazioni

In molte città vengono allestiti, in onore dei Santissimi Innocenti Martiri, dei parchi divertimento per bambini e si dedica la giornata alla gioia e alla spensieratezza. La festa viene celebrata in tutte le città del mondo e coinvolge sempre un alto numero di fedeli. Siamo ancora sotto il periodo delle festività natalizie e ci si appresta a vivere l’evento della fine dell’anno dedicato a San Silvestro. Le persone sono in festa e desiderano vivere questi giorni con uno spirito religioso particolarmente intenso. Il 28 di Dicembre si festeggia anche San Gaspare del Bufalo, Santa Caterina Volpicelli, Sant’Antonio di Lerins e Beata Maria Nazzareni. In questo giorno città come quella di Roma si accendono dalla mattina presto con iniziative particolari per i giovani e specialmente per i bambini. I Santi Martiri Innocenti vengono ricordati in ogni modo solenne per ricordare il loro martirio e sterminio.

Santa Paola Elisabetta, 24 dicembre/ Vigilia di Natale celebra la Patrona di Cerioli

Anche il ruolo delle madri assume un ruolo centrale nella festa dei Santissimi Martiri in quanto viene ricordato il dolore delle povere madri che hanno visto uccidere i loro bambini appena venuti al mondo. In questi giorni di festeggiamenti e di natale i bambini prendono in ogni caso il primo posto e si mettono al centro di ogni iniziativa ed occasione di svago.



© RIPRODUZIONE RISERVATA