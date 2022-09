Santo Nome di Maria/ Oggi, 12 settembre si celebra la Madonna a Capriva del Friuli

I festeggiamenti per il Santo Nome di Maria si svolgono il 12 settembre a Capriva del Friuli nella provincia di Gorizia, un piccolo paesino che conta circa 1700 mila abitanti. In questo luogo si trova la Chiesa del Santissimo Nome di Maria con una particolare fonte battesimale. In onore della Beata Vergine Maria viene celebrata la messa solenne e si preparano i festeggiamenti che vedono bancarelle e giochi di intrattenimento per piccoli e grandi. Si tratta di una festa molto sentita dai fedeli che in questo giorno depositano le loro richieste di grazia alla Vergine con la speranza che vengano esaudite.

Anche in altre zone dell’Italia vengono celebrati riti religiosi in questo giorno che ricordano la Beata Vergine in quanto si tratta di un culto veramente importante per i sostenitori della religione cristiana. Si celebra in particolare il ruolo materno e protettore di Maria che sostiene tutte le madri nelle difficoltà della vita. In particolare sono coinvolte le famiglie che in questo giorno dedicato alla Vergine si affidano con preghiere alla sua protezione e al suo sostegno.

Santo Nome di Maria, la vita della Beata

Il Santo Nome di Maria ci racconta della figlia di Anna che scelse uno dei nomi attualmente più diffusi nel mondo ebraico per onorare questa lieta nascita. Tra i significati più diffusi del nome Maria prevale quello di Illuminatrice e di Stella del Mare o Goccia di Mare. Alcuni preferiscono associare questo nome alla prima pioggia di stagione e quindi alla moltitudine di grazie e di seguaci o missionari che divulgano la sua parola. Si tratta di una festa le cui origini risalgono alla metà del XII secolo e che fu oggetto di particolari indulgenze stabilite dai diversi pontefici nel corso del tempo.

Fu istituita come ricorrenza ufficiale per tutta la Chiesa solo nel 1695 da Innocenzo XI Odescalchi che fissò una data fissa per il 12 Settembre in onore dell’accordo di alleanza tra l’imperatore Leopoldo I di Austria e il re di Polonia per liberare il territorio austriaco dalla dominazione turca. Nonostante le diverse indecisioni sulla data da dedicare al Ss. Nome di Maria i diversi pontefici evocano questa figura forte e importante per la Chiesa sin dall’inizio dei tempi senza alcun dubbio sulla necessità di onorare e ricordare la sua presenza nella storia di tutta la religione cristiana.

I Santi del giorno

In questo giorno dedicato al Santo Nome di Maria si festeggiano anche Sant’Edvino di Deir, San Silvino di Verona, Sant’Eanswida di Folkeston, San Serapione di Catania, Sant’Autonomo vescovo e martire, San Cornuto di Iconio, Sant’Ebonzio, San Reverenzio e San Silvino di Verona. Il 12 Settembre si commemorano anche i beati: Francesco Maqueda, Tommaso Zumarraga e Maria Luisa Prosperi.











