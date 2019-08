Sapore di mare/ Video, su Canale 5 il film con Jerry Calà (15 agosto 2019)

Il film Sapore di mare è la proposta di Canale 5 per la sua prima serata di oggi, giovedì 15 agosto 2019. Andrà in onda dalle 21.20 circa ed è diretto da Carlo Vanzina. Una commedia che mette al centro della scena tre volti noti dei contenuti italiani proposti nell’82, ovvero Jerry Calà, Christian De Sica e Marina Suma. Presente all’appello anche l’intramontabile Virna Lisi con ruolo centrale, mentre al suo fianco troviamo attori del calibro di Gianni Ansali, Giorgia Fiorio, Isabella Ferrari, Karina Huff, Annabella Schiavone, Angelo Cannavacciuolo, Angelo Maggi, Ugo Bologna, Giorgio Vignali, Paolo Baroni, Guido Nicheli, Angelo Maggi, Enio Drovandi e altri ancora. Si segnala inoltre la presenza di un cameo di Edoardo Vianello, che nella pellicola interpreterà se stesso. Lo troviamo inoltre nei crediti della colonna sonora, dove figurano anche Big della musica italiana come Mina e Riccardo Cocciante, oltre a Mariano Perrella e Giulio Massimini.

Sapore di mare, la trama del film

La trama di Sapore di mare ci porta indietro nel tempo fino al ’65, in un’estate rovente a Forte dei Marmi. Diverse coppie e figli si riuniscono nella cittadina per affrontare le tante attese vacanze e fra queste troviamo Marina e Paolo, due fratelli che finiranno per innamorarsi rispettivamente di Luca e Susan. In spiaggia è presente anche Giorgia, la migliore amica della fidanzata di Gianni, un genovese che da tempo ha una relazione con Selvaggia e che rimarrà affascinato della bella Adriana, un’amica di famiglia. Un’estate da sogno per tutti i protagonisti, che tuttavia dovranno fare i conti con un cambio di rotta quando la fine della bella stagione sarà ormai vicina. Si concluderanno così anche tutti i legami nati sotto il sole cocente, come quella fra Gianni e Adriana: lui scoprirà che lei non nutre i suoi stessi sentimenti, anche se per amor suo lascerà Selvaggia. Adriana però interverrà perché fra i due ragazzi ritorni tutto a posto. Susan invece viene prima scaricata da Felicino, con cui ha avuto più litigi che giorni appassionati e riceve la corte di Paolo, che tuttavia non riuscirà a salire sul suo stesso treno e la vedrà allontanarsi dalla sua vita. I ragazzi che si sono incontrati a Forte dei Marmi avranno ancora la possibilità di rivedersi tutti insieme, ma dovranno attendere 18 anni prima di ritrovarsi di nuovo a vivere una nuova estate.

