Sara Affi Fella/ “Non rifarei i miei errori ma adesso sogno il Grande Fratello!”

Sara Affi Fella torna alla carica e dopo aver rimesso in moto il suo profilo Instagram, adesso punta al prossimo capitolo della sua vita insieme al neo fidanzato, il calciatore Fracesco Fedato. Sono lontani i tempi in cui tutti la prendevano di mira per via di quello che è successo a Uomini e donne, adesso Sara Affi Fella è tornata ad essere una ragazza normale che sta provando a superare i tumulti dovuti al suo “tradimento” e ai giochetti che ha fatto prendendo in giro la redazione del programma, la sua scelta Luigi Mastroianni e poi anche il fidanzato dell’epoca, Nicola Panico. Da allora sono cambiate tante cose e lei stessa, in un’intervista al settimanale Nuovo tv, rivela di essere ricorsa all’aiuto di uno psicologo: “Questa esperienza mi ha cambiato tanto: si impara sempre dai propri errori. Grazie a Francesco, alla mia famiglia e alle mie amiche, però, ho ritrovato la serenità che avevo perso. Senza di loro non ce l’avrei mai fatta. […]“. Solo dopo aver realizzato che quello che è successo era sintomo di altro, ha deciso di farsi aiutare da uno psicologo perché “le persone che si sentono sole devono farsi aiutare: io pensavo non ci fosse rimedio, invece c’è soluzione a tutto”.

SARA AFFI FELLA DIMENTICA IL PASSATO E PENSA AL GRANDE FRATELLO!

Non solo Sara Affi Fella è riuscita a superare quegli errori ma si dice dispiaciuta per i molti rapporti che si sono interrotti proprio per il suo errore e se si guarda indietro ammette che rifarebbe Temptation Island 4 ma non il resto (“prendere in giro le persone”). Adesso si è rimessa a studiare, vuole laurearsi e vive spesso in compagnia del neo fidanzato Francesco che ha conosciuto via telefono grazie ad un’amica in comune. Dopo un mese e mezzo di telefonate si sono visti ed è scattato l’amore anche se lei non era pronta per tutto questo: “Mi hanno colpito subito la gentilezza e l’educazione. Un futuro con lui? Ci sono le basi, ma vogliamo goderci la nostra storia con calma. Di sicuro vogliamo stare insieme poi chissà. Stiamo insieme da 5 mesi. Viviamo una mezza convivenza“. Nel suo futuro però Sara Affi Fella vede anche la televisione e nella stessa intervista al settimanale Nuovo ammette: “Vorrei fare il Grande Fratello, per farmi conoscere meglio”, chissà magari la prossima edizione vip potrebbe vederla protagonista.

