Sara Al Madani nuova fidanzata di Michele Morrone?/ “È stata lei a contattarlo”, ma..

Solo qualche settimana fa si parlava di un presunto flirt con Belen Rodriguez, ma nelle ultime ore Michele Morrone è stato affiancato ad un’altra bellissima donna. Stando a quanto rivela il settimanale Chi, la nuova fiamma dell’attore, star del film rivelazione di Netflix “365 giorni”, è Sara Al Madani. “Michele Morrone, il sex symbol piú ambito del momento, ha una nuova fiamma. Si chiama Sara Al Madani, imprenditrice famosa negli Emirati Arabi e Ceo di HalaHi, app per creare video personalizzati dalle celebrities per i loro fan. È stata proprio lei a contattare l’attore di “365 giorni” per entrare a far parte della community.” svela infatti il magazine diretto da Alfonso Signorini.

Michele Morrone e Sara Al Madani stanno insieme? Dubbi dal web

Un incontro che sarebbe dunque avvenuto a Dubai, dove Morrone si trovava già per lavorare alla creazione di un suo brand di profumi: «Come tutti sanno, le fragranze arabe sono le migliori del mondo. Qui il profumo è cultura e il mio brand doveva partire da qui» ha infatti dichiarato a un giornale locale l’attore. Eppure i dubbi su questa relazione sono tanti e arrivano soprattutto dai fan di Morrone. C’è chi infatti fa notare che la loro è solo una collaborazione lavorativa e non di certo un flirt, chi invece afferma che Sara Al Madani sia già sposata e chi, ancora, parla di “eclatante fake news”. Al momento non è arrivata una smentita da Michele Morrone, in questo periodo impegnatissimo dal punto di vista lavorativo. Non resta che attendere aggiornamenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA