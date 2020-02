Sara Amira elimina Gaetano?/ Uomini e Donne: “troppo teatrale”

Sara Amira non trova pace con i suoi corteggiatori. Anche Gaetano, il modello napoletano che vive da otto anni a Shangai dove sta aprendo un locale insieme ad alcuni amici, dopo aver conquistato subito le attenzioni della tronista, nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne sarà il protagonista di un confronto duro con Sara che ammetterà, senza giri di parole, di non fidarsi di lui considerandolo “troppo teatrale”. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, Sara perderà la pazienza in esterna. La tronista che non ha alcuna intenzione di rincorrere i corteggiatori e che cerca un uomo che la desideri esattamente per quella che è, senza aver voglia di cambiarla, delusa da Gaetano, lo lascerà in esterna andando via prima del previsto.

SARA AMIRA ELIMINA TUTTI?

Il severo giudizio di Sara Amira non riguarderà solo Gaetano, ma anche Sonny. La tronista di Uomini e Donne, a Maria De Filippi, ammetterà di essere profondamente delusa dai suoi corteggiatori considerando costruito non solo Gaetano, ma anche Sonny per il quale nutriva un forte interesse. Con Giuseppe, invece, dopo gli scontri della scorsa puntata, ritroverà la complicità grazie ad un gesto del corteggiatore che le farà recapitare un biglietto chiedendole d’incontrarsi a metà strada. Un gesto che farà piacere all’assistente di volo che, pur essendo interessata a Giuseppe, ha sempre ribadito di non voler rincorrere nessuno e di volere un uomo che combatta per lei. Diversamente da Gaetano e Sonny, Giuseppe recupererà punti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA