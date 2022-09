Sara Bolla, moglie GIanluca Gazzoli/ La “strana” proposta di matrimonio a NY e poi…

Sara Bolla, moglie di Gianluca Gazzoli: tutto a gonfie vele e dolce attesa

Sara Bolla è la moglie del celebre speaker radiofonico Gianluca Gazzoli. I due stanno insieme da diversi anni, sono convolati a nozze a settembre 2017 e da quattro anni sono diventati genitori di Rachele. La coppia appare molto affiatata, anche se non sono moltissime le occasioni in cui i due si mostrano pubblicamente insieme. Di certo, tutti e due, non perdono occasione per spendere parole al miele l’uno nei confronti dell’altro e rivangare ricordi emozionanti.

Come la “strana” proposta di matrimonio di lui, che ha lasciato dei ricordi indelebili nel cuore di Sara: “Gianluca aveva prenotato una cena in barca, con pianista, che faceva il tour di Manhattan al tramonto… peccato che stava ripartendo proprio in quel momento!”, ha raccontato divertita la Bolla.

Gianluca Gazzoli e la proposta di matrimonio a Sara Bolla: “Salto atletico e voce tremolante”

Gianluca e Sara, quindi, stavano trascorrendo qualche giorno di relax a New York. “Ma è proprio qui che un atletico Gianluca, con un salto che probabilmente non vedrò mai più, sale sulla barca e la fa fermare. Dopo una romanticissima e indimenticabile cena, siamo andati a vedere la suggestiva città di notte in cima all’Empire State Building e Gianluca mi ha fatto la sua proposta in ginocchio e con voce tremante, dicendomi: ‘Vuoi diventare mia moglie?’”, la ricostruzione magica della ragazza. Il resto, quindi, è storia. Una storia che sta per arricchirsi di un nuovo capitolo, dato Sara e Gianluca sono in attesa di un secondo figlio.

