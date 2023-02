Sara Conti e Niccolò Macii, sono fidanzati?/ Coppia sul ghiaccio e nella vita: “Ci divide solo il…”

SARA CONTI E NICCOLO’ MACII A “VERISSIMO”

Sara Conti e Niccolò Macii saranno ospiti questo pomeriggio per la prima volta a “Verissimo”: nel primo dei due appuntamenti del weekend col talk show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin ci sarà spazio infatti per lo sport e per quello che è un orgoglio tutto italiano dal momento che la coppia ha da poco trionfato agli ultimi campionati europei conquistando la medaglia d’oro nel pattinaggio di figura. E, in attesa di vedere cosa racconteranno le due grandi speranze azzurre di questa disciplina per il futuro, scopriamo qualcosa di più su Sara e Niccolò, partner anche nella vita.

La prima volta di una coppia italiana nel pattinaggio artistico: così hanno titolato negli ultimi giorni i media nostrani per celebrare la storica vittoria della coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii nella finale dei campionato europei di Espoo, conclusi lo scorso 29 gennaio, secondo piazzamento importante dopo il bronzo ottenuto al Grand Prix ISU riservato al pattinaggio di figura: i due azzurri, rispettivamente classe 2000 e 1995, come accennato rappresentano una delle grandi speranze tricolori in vista delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina del 2006 e si sono guadagnati copertine e titoli anche perché il loto affiatamento va oltre la pista. Conti e Macii infatti sono fidanzati da tempo e progettano pure un futuro assieme nonostante non si parli ancora di matrimonio.

SARA CONTI E NICCOLO’ MACII, “INSIEME IN PISTA E NELLA VITA: QUANDO AMI IL TUO PARTNER…”

Questo pomeriggio, nel corso della loro ospitata a “Verissimo”, scopriremo più dettagli sulla loro relazione ma è interessante notare, come si apprende da una intervista concessa a ‘Vanity Fair’ che Sara Conti e Niccolò Macii erano già fidanzati ancora prima di iniziare a pattinare in coppia: “Stavamo assieme dal settembre precedente e temevamo di mettere insieme pure il lavoro” aveva confessato il classe ’95 a cui aveva fatto eco la compagna che aveva ammesso di condividere oramai la quotidianità con lui: “Non esistono momenti separati: all’inizio ero terrorizzata, ma ora mi piace la condivisione…”.

E in una intervista concessa al sito del ‘Corriere della Sera’, Sara Conti e Niccolò Macii si sono raccontati, confessando teneramente che “quando ami il tuo partner gareggi anche meglio”: la coppia infatti svela alcuni dettagli di vita quotidiana ma pure l’aneddoto del 2018 quando entrambi erano stati sul punto di mollare tutto e ritirarsi. Poi… “Ci siamo conosciuti e innamorati a una cena tra colleghi. Poi i nostri coach ci hanno chiesto di pattinare insieme”. E alla domanda su quali siano gli aspetti positivi di essere una coppia non solo nello sport ma pure nel privato la Conti risponde che “l’esercizio è un atto d’amore”, a cui Macii replica spiegando che “litighiamo come tutte le coppie ma siamo bravi a dimenticare le discussioni tecniche quando torniamo a casa”. E, anzi, l’unica cosa che li divide nel mènage è… l’aspirapolvere: “Io lo passo perfettamente ma lei non si fida e ricomincia tutto da capo” ha scherzato Niccolò, mentre per Sara “nell’aspirare come nel pattinare tecnica e pazienza sono tutto”.











