Diretta Mondiali Pattinaggio artistico 2021/ Streaming video Rai: il day 2

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021: IL DAY 2

Spazio ai Mondiali di Pattinaggio artistico 2021, in corso a Stoccolma: con oggi, giovedi 25 marzo 2021, diamo il via dal day-2 della massima competizione, primo grande evento internazionale per questa disciplina, da che è iniziata la pandemia e davvero non vediamo l’ora di dare spazio ai grandi protagonisti del ghiaccio, alla Ericsson Globe Arena di Stoccolma. Dopo tutto già ieri è stato grandissimo spettacolo e colpi di scena sul palcoscenico svedese: abbiamo infatti aperto la rassegna iridata con lo short program femminile individuale, dove a dominare è stata la russa Anna Shcherbakova, seguita poi nella classifica finale per un nulla dalla giapponese Rika Kihira, gran favorita per l’oro. Solo 12^ e quasi certamente destinata a sedersi domani lontano dal podio Alexandra Trusova: solo 28^ la nostra Lara Naki Gutmann, al suo esordio iridato.

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021 IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO DI STOCCOLMA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la tv di stato ha garantito alcune finestre per tutta la durata dei Mondiali di pattinaggio artistico 2021. Nella giornata di oggi, la seconda per le gare a Stoccolma, ricordiamo che sarà prevista una finestra in diretta tv sul canale Raisport HD (numero 58 del telecomando del digitale terrestre) dalle ore 13.00 alle ore 14.40 Tale spazio sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il noto servizio Raiplay, per tutti coloro che non potranno mettersi sul divano oggi. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Impazienti di dare spaio ai grandi campioni sul ghiaccio, andiamo a vedere che cosa ci riserva il programma odierno per i Mondiali di pattinaggio sul ghiaccio 2021, in corso in Svezia. Calendario alla mano va detto che oggi primo appuntamento sarà alle ore 11.00 con lo short program individuale maschile, dove non vediamo l’ora di assistere a un nuovo duello tra Yuzuru Hanyu, argento agli ultimi campioni del mondo e lo statunitense Nathan Chen, che vinse l’oro proprio nella medesima occasione. Da programma solo alle ore 18.10 sarà poi programma libero per le coppie, dove ancora saranno di scena sia i detentori del titolo iridato Wenjing Sui-Cong Hen, come pure la gran compagine russa, davvero agguerrita, con Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, Aleksandra Boikova-Dmtri Kozlovskii e Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov. Ovviamente gran spazio avranno anche gli azzurri oggi in gara e specialmente Matteo Rizzo e Daniel Grassi (questo al debutto nella rassegna iridata) per la prova maschile della mattinata, come anche il duo Della Monica-Gaurise, di scena solo questa sera.

