Niccolò Macii e Sara Conti/ Chi sono le nuove speranze azzurre nel pattinaggio

Niccolò Macii e Sara Conti potrebbero essere le nuove grandi speranze dell’Italia nel pattinaggio di figura, o per essere più precisi la speranza è già certa, perché i risultati di questa coppia sono la testimonianza di una crescita che potrebbe portarli ai vertici di questo sport, magari sognando di essere protagonisti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché i Giochi in casa sono una opportunità che non capita di certo a tutti gli sportivi nella loro vita. Per il momento, Niccolò Macii e Sara Conti hanno già scritto una pagina di storia del pattinaggio di figura con il primo podio azzurro nella gara a coppie alla Finale del Grand Prix ISU, dove hanno ottenuto il bronzo con 187,02 punti e segnato il loro nuovo record.

Coppia sul ghiaccio e anche nella vita: contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è un fatto che non si verifica così di frequente, ma nel loro caso sta funzionando tutto alla grande, perché nel giro di poche settimane Niccolò Macii e Sara Conti hanno vinto anche il campionato italiano, oltre ad essere saliti sul podio al Grand Prix. Niccolò Macii è nato a Milano il 18 ottobre 1995 e vanta quindi maggiore esperienza rispetto alla sua compagna di sport e di vita Sara Conti, che è invece nata ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 2 agosto 2000. Fino alla scorsa stagione, il loro risultato più significativo era un settimo posto agli Europei 2022 di pattinaggio artistico, ovviamente nella gara a coppie, ma adesso tutto sta cambiando per Niccolò Macii e Sara Conti…

NICCOLÒ MACII E SARA CONTI, CHI SONO I PATTINATORI ITALIANI

La stagione 2022-2023 è infatti cominciata per Niccolò Macii e Sara Conti con i due grandi successi, cioè il titolo di campioni d’Italia e lo storico bronzo alle Finali del Grand Prix, ma anche con una costanza di livello molto alta in tutte le varie competizioni alle quali hanno gareggiato, come il successo al Lombardia Trophy, il secondo posto al Wilson Trophy e il terzo posto a Skate Canada. Naturalmente ci sarà ancora un lungo percorso da fare, ad esempio Niccolò Macii e Sara Conti non hanno ancora mai partecipato a un Mondiale e nemmeno alle Olimpiadi, perché negli scorsi anni le coppie di riferimento per l’Italia erano state Nicole Della Monica/Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini, ma il futuro sembra essere assicurato.

Coppia in pista e anche sulla vita, si diceva. Un altro aspetto interessante è che Niccolò Macii e Sara Conti prima si sono fidanzati e poi hanno iniziato pattinare insieme. “Eravamo già fidanzati dal settembre precedente e temevamo di mettere insieme anche il lavoro. Abbiamo tentato ed è andata bene”, ha dichiarato Niccolò in una intervista a Vanity Fair, nella quale invece Sara aveva aggiunto: “Non esistono momenti separati. Stiamo insieme 24 ore su 24. Da qualche mese viviamo insieme. All’inizio ero terrorizzata. Mi piace la condivisione, dalla spesa agli amici. In pista è il mio partner, fuori è il mio fidanzato”. Si allenano a Bergamo, il mirino è puntato su Milano – o per essere precisi sul Forum di Assago, dove si terranno le gare olimpiche di pattinaggio di figura: la strada è breve, ma ancora lunghissima…











