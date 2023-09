Sara Croce nel cast di Ballando con le stelle?/ L’indiscrezione bomba sull’ex ‘Bonas’ di Avanti un altro

Sara Croce a Ballando con le stelle? Lo scoop sul cast

Ballando con le stelle andrà in onda ad ottobre e le indiscrezioni sul cast sono ormai ricorrente. I concorrenti che prenderanno parte allo show condotto da Milly Carlucci sono per lo più volti noti del mondo dello spettacolo. Dopo la conferma ufficiale di Paola Perego arriva un altro nome bomba: Sara Croce.

Croce è nota al mondo televisivo per aver partecipato a diversi programmi condotti da Paolo Bonolis: Avanti un altro e Ciao Darwin. La ‘madre natura’ della tv potrebbe entrare nel cast di Ballando stando a quanto riporta Adnkronos: “Cast ormai in dirittura d’arrivo. A Ballando con le Stelle 2023, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1 a partire dal 21 ottobre, arriva madre natura: Sara Croce, modella e personaggio televisivo, nota per le sue partecipazioni ai programmi di Paolo Bonolis. Sara si aggiunge alle già annunciate Simona Ventura, Paola Perego, Carlotta Mantovan e Rosanna Lambertucci. Ne dà notizia la Rai.”

Secondo l’indiscrezione di Pipol Tv, Sara Croce sarebbe stata rifiutata ai provini per il Grande Fratello: “Il suo provino si è fermato davanti a un no secco. – ha scritto la fonte – Così la Croce emigrerà negli States per nuove avventure. Al suo posto nel ruolo di bella che balla quasi certamente Samira Lui.” L’ex Bonas di Avanti un altro ha definito ‘fake news’ questa notizia, per poi lasciare la parola alla madre. La donna, ai microfoni di Tag24, ha smentito le voci su un presunto rifiuto della figlia al GF: “Sara è rimasta molto male, amareggiata e aveva anche il magone perché purtroppo le frittate sono sempre rigirate al contrario.”

E ancora: “La notizia non è assolutamente vera, perché lei è stata contattata direttamente dalla produzione del Grande Fratello e ha fatto un provino online ed è subito piaciuta. L’avevano scelta, ho un messaggio scritto dal suo agente contattato da Signorini, preoccupato perché mia figlia aveva dei dubbi sul programma perché ha altri progetti. “ La madre del volto televisivo ha aggiunto: “Poi l’hanno richiamata e ha detto gentilmente di no. L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori. E Sara ha comunque detto di no perché lei ha in testa un progetto a lungo termine che non si limiti ai tre/quattro mesi della durata del programma.” Poi ha concluso: “Ha paura di non avere nessuno sbocco fuori da lì. Allora, siccome ha già un’alternativa, ha scelto lei. Nessuno l’ha rifiutata e scartata. E’ lei che ha deciso, non lo vuole fare: è una sua scelta ed è giusto che venga rispettata”.











