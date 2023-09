Paola Perego concorrente ufficiale di Ballando con le stelle/ Il video di annuncio è esilarante

Paola Perego concorrente ufficiale di Ballando: l’annuncio

Paola Perego è la nuova concorrente di Ballando con le Stelle. La diciottesima stagione dello show condotto da Milly Carlucci inizierà a ottobre, e la conduttrice sta già reclutando possibili talenti in giro per l’Italia. Ad annunciare il sesto concorrente ci ha pensato la pagina ufficiale del talent show, che mostra la conduttrice in un ironico video di presentazione.

“Eh, mi sono vestita da ballerina; c’è tempo ancora. (…) E’ la sedicesima volta che guardo Flashdance. Alla ventesima, te lo smonti, vedi che so ballare” dice Perego mentre è seduta sul divano a mangiare patatine. La conferma è arrivata: “Un nuovo svelamento: è @peregopaola la 6^ concorrente di #BallandoConLeStelle 2023. Si può imparare a ballare dal divano di casa? Paola scommette di sì!” si legge sul post ufficiale.

Un nuovo svelamento: è @peregopaola la 6^ concorrente di #BallandoConLeStelle 2023. Si può imparare a ballare dal divano di casa? Paola scommette di sì!@milly_carlucci pic.twitter.com/MHqugbHzOg — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 11, 2023

Non manca molto all’esordio della nuova stagione di Ballando con le stelle, e le indiscrezioni sul cast sono sempre più numerose. Tra le varie conferme, sembra che un’ex volto del format tornerà nel talent show: si tratta di Alessandra Tripoli.

Ai microfoni del settimanale Di Più, la ballerina di origini campane ha parlato della morte della madre: “Era giovane e nel pieno della vita; da quando mi ha lasciato non c’è giorno che io non pensi a lei. Per me non era solo una madre ma anche un esempio di forza e determinazione da seguire. La diagnosi della sua malattia mi ha tolto il respiro… Si trattava di un tumore al quarto stadio attorno all’arteria polmonare, ormai non operabile“. Poi, ha confermato la sua presenza nel cast di Ballando con le stelle: “Se tornerò nella nuova edizione? Si, ci sarò, anche se sulla pista di ballo mi mancheranno i suoi incoraggiamenti e il suo sorriso”.

