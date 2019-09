Sara Croce nuova Bonas, Avanti un altro/ Ex Madre Natura: “Paolo Bonolis? Mio idolo!”

Sara Croce sta per entrare nel cast di “Avanti un altro”. L’indiscrezione arriva sull’account ufficiale di Spy, il magazine che si occupa di gossip in uscita con il suo nuovo numero ogni venerdì. L’ex Madre Matura entrerà a far parte del game show del preserale di Canale 5 nel ruolo di “Bonas” (in passato è stata protagonista dello stesso “incarico” anche Paola Caruso). La popolare trasmissione in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e condotta da Paolo Bonolis, farà in modo di presentare al suo pubblico nuovi volti televisivi. Dopo due anni, infatti, ci sarà una nuova “Bonas” che prenderà il posto di Laura Cremaschi: la nuova protagonista sarà Sara Croce, 21 anni, quarta classificata a Miss Italia ed ex Madre Natura dell’ultima edizione di “Ciao Darwin”. Sara Croce è anche salita agli onori della cronaca rosa per il suo flirt estivo con Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis, frequentazione, peraltro durata solamente lo spazio di una estate. Sara Croce, ha già registrato, svela “Spy” le prime puntate di “Avanti un altro”, nel ruolo che è stato di Laura Cremaschi, “promossa” in questa nuova edizione al ruolo di “Regina del web” all’interno dello show.

Sara Croce è la nuova Bonas di Avanti un altro

Sara Croce intervistata per SuperGuidaTV lo scorso aprile, aveva rivelato le emozioni a caldo dopo il suo ruolo di Madre Natura: “È stata un’esperienza assolutamente inaspettata. Ho fatti i casting senza alcuna pretesa, mi ha convinto la mia agente. Ci ho provato e alla fine mi hanno presa. È stata un’emozione unica. Essere stata l’unica italiana a Ciao Darwin 8 è stata una bella sorpresa. Un’esperienza bellissima”. La giovane modella aveva anche descritto Paolo Bonolis e Luca Laurenti come i suoi idoli da sempre: “Quando li ho visti mi sono quasi messa a piangere. Sono come li vedi in televisione, simpatici e ti mettono a tuo agio. Mi sono divertita tantissimo con loro. Sono contenta di averli conosciuti e spero di poter lavorare anche in futuro con loro”. Nel frattempo questa estate, le fotografie insieme ad Andrea Damante tra le pagine di “Chi”, avevano fatto il giro della rete. “Non è un flirt. Questa volta faccio sul serio”, aveva dichiarato il deejay, e invece…

