Andrea Damante e Sara Croce/ Vacanze da “single”? Lei in America lui in studio…

Sara Croce si trova in America con un’amica, Andrea Damante invece in studio di registrazione: vacanze separate per la neo oppia? La notizia del nuovo flirt dell’ex tronista di Uomini e Donne, aveva fatto parlare moltissimo il popolo amante di gossip e pettegolezzi di questo tipo. Un poco perché arrivava subito dopo l’ufficializzazione della relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ma anche perché molti estimatori avevano sottolineato quanto fosse giovane la sua nuova fiamma. Sara Croce, infatti, è classe ‘98, come sottolinea anche il nickname presente su Instagram. E ora, mentre lui continua a dedicarsi alla produzione di nuove hit musicali, lei è in vacanza con una sua amica in America. Saranno già in crisi? Tra di loro è finita sul nascere? Oppure, prosegue tutto bene e stanno semplicemente prendendosi i loro reciproci spazi vitali. È probabile che i due, avessero già organizzato i loro impegni. Del resto una vacanza in America, non si organizza di certo in pochi giorni. Stessa cosa per il lavoro da studio, realizzare musica non è un gioco da ragazzi.

Andrea Damante e Sara Croce: vacanze separati?

Proprio una settimana fa, Sara Croce già in America, dedicava dolci parole ad Andrea Damante, tramite le Stories di Instagram. Nello stesso momento, il deejay veronese ha pubblicato la sua nuova hit dal titolo “Think About”, in collaborazione con Malu Trevejo feat. Yung Miami. Per quanto riguarda la sua attività da deejay, di recente Gabriele Parpiglia ha diramato sulle pagine di Spy Magazine, i suoi potenziali guadagni durante le serate in discoteca: “Andrea Damante oggi si esibisce al Pineta, a Formentera e gira l’Europa con un cachet che viaggia tra i 10.000 e i 12.000€ a serata”, si legge: mica male, no? Nel frattempo, Damante ha augurato ogni bene anche a Giulia De Lellis, fidanzata ormai da più di un mese con il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

