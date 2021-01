Sara Cunial, discorso in parlamento della No Vax ex M5s/ “Governo è mandante virus”

Sta facendo il giro del web il discorso in parlamento di ieri della deputata Sara Cunial, ex del Movimento 5 Stelle al momento facente parte del gruppo Misto. Le sue parole hanno catalizzato l’attenzione dei social, venendo fortemente condannate dalla stragrande maggioranza dei naviganti, in quanto decisamente “complottistiche”. “Caro Giuseppi – esordisce Sara Cunial – il tempo legittima l’esistenza e voi siete scaduti e da molto”.

“Oggi siete qui – prosegue – con la vostra faccia da vaccino rei di aver fatto fallire il nostro paese e aver imbavagliato l’onestà intellettuale, schiavizzato un popolo e riducendo l’Italia a campo di sperimentazione delle vostre terapie geniche, per distogliere l’attenzione sui brogli elettorale internazionali pilotati dal centro di comando della partecipata di Profumo”, con un riferimento, in quest’ultimo caso, alla teoria Italy Did It, di cui vi avevamo parlato pochi giorni fa, secondo cui l’Italia avrebbe in qualche modo complottato per non far rieleggere Donald Trump alle recenti presidenziali americani.

SARA CUNIAL: “CONTINUATE A COMPRARVI TUTTI…”

Sara Cunial poi prosegue, rivolgendosi sempre al premier Conte e al governo: “Continuate a comprarvi tutti, riesumando esperti politici coerenti con la scelta di far gestire l’emergenza dal nipote putativo di Gelli. Ringrazio i cittadini italiani che ogni giorno, nonostante i vostri Dpcm, ci insegnano a obbedire alla costituzione. Dovremmo andarcene tutti a casa, governo e parlamento, e fare entrare gli italiani che si stanno facendo in quattro per essere i veri responsabili e mandare avanti questo paese. A voi che osate mettere un cittadino contro l’altro, dico che l’Italia ripudia alla guerra, anche quella a base di virus, e condanna duramente voi che ne siete i mandanti”. Il discorso di Sara Cunial è stato trasmesso in diretta ieri da Raidue e dal Tg La7 di Enrico Mentana; quest’ultimo ha ricordato dopo il suo intervento: “La Cunial, per intenderci, è una no-vax”. Di seguito potete riascoltare il discorso integrale della deputata.

