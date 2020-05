Sara Daniele/ La dedica ad Aurora: “grazie per stare al mio fianco” (Emigratis)

Pubblicità

Sara Daniele complice di Pio e Amedeo nella nuova puntata di Emigratis in onda lunedì 25 maggio 2020 in prima serata su Italia 1. La puntata, girata a Londra, ha visto il duo comico foggiano fare visita anche alla figlia di Pino Daniele con un obiettivo ben preciso. L’obiettivo del duo foggiano, infatti, era quello di poter contattare Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Ci saranno riusciti? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata trasmessa in replica su Italia 1. Intanto per la figlia di Pino Daniele in questi giorni è arrivato il momento di tornare a Roma dopo più di due mesi di quarantena per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. A raccontare la cosa è stata proprio la giovane Sara che su Instagram ha pubblicato un video in cui, con tanto di mascherina con scritto ‘stammi lontana’, si accingeva a recarsi alla stazione di Milano Centrale per prendere il treno per Roma. La figlia di Pino Daniele, infatti, ha trascorso la quarantena con Michelle Hunziker e la sua migliore amica Aurora Ramazzotti.

Sara Daniele e l’amicizia con Aurora Ramazzotti

Sara Daniele è conosciuta per essere la figlia di Pino Daniele e di Fabiola Sciabbarrasi. La ragazza è molto amica di Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che ha conosciuto in modo davvero originale. A rivelarlo è stata proprio la primogenita di casa Ramazzotti: “Io e Sara Daniele ci siamo conosciute per una gradevole incomprensione. Un giorno, nel 2011, un’amica comune ci fece parlare al telefono (colpevole!) e Sara mi disse che avevamo già chattato su Facebook. Io le risposi che non mi risultava e alla fine scoprimmo che aveva parlato tutto quel tempo con un profilo falso che si fingeva me. Da lì in poi non ci siamo più lasciate. End of story”. Da allora le due ragazze sono diventate grandissime amiche proprio come lo erano i padri Eros Ramazzotti e Pino Daniele. Un’amicizia importante che le due ragazze hanno suggellato anche con un tatuaggio musicale. Non solo, recentemente la figlia di Pino Daniele ha deciso di trasferirsi a Milano poco prima dello scoppio della pandemia. Per questo motivo Michelle Hunziker ha deciso di invitarla nella sua casa a Bergamo per trascorrere questi mesi di quarantena. “Quando abbiamo saputo che il coronavirus era arrivato in Italia ho subito voluto riunire la famiglia nella stessa casa – ha detto Michelle precisando – “Sara, la migliore amica di Auri, si era appena trasferita a Milano. Non potevo certo lasciarla da sola”. Una convivenza forzata che Sara Daniele ha celebrato con post sui social: “siamo passate da vivere distanti, a vivere nella stessa città, fino a vivere nella stessa casa. Next step: un figlio insieme”. Non solo, la primogenita di Pino Daniele ha voluto ringraziare l’amica scrivendo “grazie per stare sempre al mio fianco” e allegando una serie di foto divertenti a conferma di quanto sia speciale la loro amicizia.



