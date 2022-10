Sara e Davide tornano a Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari: “Si lasceranno…”

Sara e Davide tornano a Uomini e Donne

Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne per vivere una storia d’amore senza telecamere, Sara e Davide sono tornati nello studio del dating show di canale 5 per raccontare la loro storia. Davide non parla ancora d’amore spiegando, però, di stare bene con Sara con cui la relazione continua. “Ho conosciuto sua mamma e domenica prossima faremo un banchetto con i miei figli grandi perchè i piccoli, per il momento, voglio tenerli fuori”, spiega Davide.

“Sara è una donna importante e insieme stiamo facendo questo percorso”, dice ancora Davide che non convince Gianni Sperti e Tina Cipollari sulle sue intenzioni. “Che entusiasmo da parte di Davide. Questi a fine ottobre si sono già lasciati”, sbotta Tina Cipollari.

Sara e Davide: scontro a Uomini e Donne con Laura

Davide spiega che, per il momento, quello che c’è con Sara non può essere definito ancora un grande amore pur riconoscendo la presenza “di presupposti per un grande amore”. Davide, prima di lasciare il programma con Sara, stava uscendo con Laura la quale non nasconde di essere estremamente delusa. “Che delusione”, ammette Laura che è rimasta scottata sia da Davide con cui stava uscendo e da Sara con cui aveva un rapporto d’amicizia.

“Mi davi consigli fino a luglio“, sbotta Laura. “Tu non avrai più rapporto con le donne perchè anche le tue amiche di Firenze non vorranno uscire con te perchè potresti intrometterti nei loro rapporti di coppia”, sbotta Tina che, poi, punta il dito anche contro Davide – “Per essere così razionale non può essere amore. L’amore si dimostra”, conclude Tina.

