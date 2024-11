Sara e Lina Doris a Verissimo: “Abbiamo vissuto un grande amore”

A tre anni dalla morte di Ennio Doris, Sara e Lina Doris sono intervenute a Verissimo: “La nostra vita è stata fantastica, lui è stato un uomo speciale, un marito speciale che ha lavorato per tutti, ha dato forza, entusiasmo a tutti, ha lavorato anche per gli altri e non solo per se stesso. L’ultima settimana mi ha detto che gli dispiaceva lasciarmi da sola.

Ricordando uno dei primi incontro, Lina Doris ha raccontato nel salotto di Verissimo: “Andai al cancello e quando mi vide l’ho colpito, andò in ufficio e disse che si sarebbe innamorato, avevamo lo stesso sogno, pensavamo alle cose belle e a costruire delle cose meravigliose”. Due figli e sette nipoti, una famiglia felice che Ennio Doris ha mandato avanti fino alla fine dei suoi giorni, la moglie Lina si è commossa in studio a Verissimo: “Gli ho detto che in un’altra vita ci dobbiamo incontrare, non può finire così”.

Sara e Lina Doris a Verissimo: “Era una persona ottimista”

La figlia Sara ha ricordato il grande amore della mamma Lina e il papà Ennio Doris nel salotto di Verissimo su Canale Cinque: “Dopo i primi due tre anni non si vede tutto con gli occhi dell’amore, bisogna amare ogni giorno, andare oltre tutto, lui era un grande ottimista, vedeva i problemi ma pensava a delle soluzioni”. Sara e Lina Doris hanno voluto mandare poi un messaggio speciale ai ragazzi sintonizzati con la trasmissione: “Ai ragazzi voglio dire che si può sognare, la cosa che desidero più di tutte, un messaggio che già lui mandava e voglio rinnovare”.

Sara e Lina Doris hanno poi ammesso di essersi molto emozionante guardando il film dedicato al compianto Ennio, che questa sera sarà proposto per la prima volta su Canale Cinque a tre anni dalla sua scomparsa.