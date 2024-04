Sara e Nicola, chi sono i figli di Marco Tardelli/ La carriera e la passione della primogenita per il calcio

Sara e Nicola, chi sono i figli di Marco Tardelli: il rapporto con la primogenita

Marco Tardelli sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, che torna in onda su Rai 1 con una nuova puntata. Il campione di calcio, ex stella della Juventus degli anni ’70 e ’80, nel suo privato è legatissimo ai suoi due figli, Sara e Nicola, nati da due differenti relazioni. Dalla moglie Alessandra, sconosciuta ai più e di cui non si conoscono informazioni a riguardo, ha avuto la prima figlia Sara, anche lei appassionata di calcio nonché grandissima tifosa della Juventus, la squadra che ha reso celebre il nome del padre.

Myrta Merlino, niente nozze con Marco Tardelli: "Stiamo benissimo così"/ "Quando ci siamo messi insieme..."

Sara Tardelli è di professione giornalista, ma anche scrittrice: nel 2016 ha infatti scritto a quattro mani con il padre Tutto o niente – La mia storia, l’autobiografia di Tardelli di cui è stata curatrice. Sara è inoltre mamma di due gemelli, Tancredi e Fiamma, e ha così regalato al campione la bellezza di diventare nonno di due splendidi nipoti.

Myrta Merlino, niente nozze con Marco Tardelli: "Stiamo benissimo così"/ "Quando ci siamo messi insieme..."

Marco Tardelli e i figli: la carriera di Nicola nel mondo della moda

“Avere un padre mito nel calcio lascia dei vuoti”, aveva raccontato Sara nel 2016 in un’intervista a Panorama, in riferimento al padre Marco Tardelli. Alla fine il rapporto tra padre e figlia è migliorato e si è fatto più solido nel corso degli ultimi anni, soprattutto dopo la stesura dell’autobiografia dell’ex calciatore, che ha permesso alla giornalista di conoscere meglio suo papà e di rafforzare il loro legame.

Marco Tardelli ha due figli e il secondogenito è Nicola, nato dalla relazione con la giornalista e reporter Stella Pende. A differenza della sorella maggiore Sara, lui è poco conosciuto ed è estraneo al mondo del calcio, avendo intrapreso una carriera da modello e affermandosi in questo campo. Non sono tuttavia reperibili ulteriori informazioni sul suo conto, essendo lontano dal mondo dello spettacolo e della tv, oltre che del pallone.

Myrta Merlino, niente nozze con Marco Tardelli: "Stiamo benissimo così"/ "Quando ci siamo messi insieme..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA