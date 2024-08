Myrta Merlino e il primo incontro con Marco Tardelli: la scelta fulminea dell’ex calciatore

Myrta Merlino e Marco Tardelli sono sentimentalmente legati ormai da 8 anni, da quel 2016 in cui è sbocciata la loro storia d’amore e che tuttora continua con sempre maggior affetto e passione. La conduttrice, che da lunedì tornerà in onda con la nuova edizione di Pomeriggio 5, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha anche parlato della loro relazione, ricordando il loro primo incontro a Roma: “Ci conoscevamo, mi ha invitato a cena. Passiamo la serata a parlare. A un certo punto gli dico: ‘Non sparire’. Risponde: ‘È inutile che chiamo, perdo tempo perché ti fai corteggiare e poi non si combina niente’. E io: ‘Mettimi alla prova‘“.

L’ex calciatore non ci ha pensato su due volte e, nel giro di una giornata, ha deciso di cambiare vita per avvicinarsi alla conduttrice e iniziare una romantica relazione: “Decide di trasferirsi a Roma in 24 ore. Terrorizzandomi per altro. Avevo mille complicazioni: ‘Guarda… ecco… mi sembra presto’, gli dissi. Lui racconta sempre che io non lo volevo. Non è vero: ero agitata, sentivo il peso della responsabilità verso di lui. Devo dire che il fatto che lui abbia buttato il cuore oltre l’ostacolo ha fatto sì che anch’io poi mi sia buttata“.

Myrta Merlino e Marco Tardelli: “Il nostro amore è un regalo“

La storia d’amore tra Myrta Merlino e Marco Tardelli viaggia sulle ali dell’entusiasmo, della complicità e della grande passione che non si è mai affievolita in tutti questi anni. Il matrimonio non è ancora arrivato ed è un argomento sul quale le opinioni si dividono: la conduttrice vorrebbe fare il grande passo per coronare il loro amore, l’ex calciatore la considera invece una manifestazione non necessaria e che al momento non è nei suoi pensieri.

Indipendentemente da questo, la coppia è più affiatata ed innamorata che mai. E, nel corso dell’intervista, la Merlino ricorda anche il momento in cui avviarono la convivenza, non in una data casuale ma proprio nel giorno di San Valentino: “È rimasta una cosa epica nella nostra vita. Champagne in mezzo agli scatoloni… Il nostro amore, a questa età, è stato un regalo, un miracolo, una gran botta di c… Ora abbiamo il dovere di proteggerlo“.

