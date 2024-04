Marco Tardelli: “Myrta Merlino? Credo sarà la donna della mia vita”/ “Il matrimonio? Vedremo…”

Marco Tardelli, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, si è espresso con parole al miele a proposito della sua attuale compagna, Myrta Merlino. Un amore sbocciato in età matura ma che non per questo manca di passione e visceralità. “Ci siamo conosciuti quando io avevo 60 anni, è stato un bell’incontro. In realtà io la conoscevo già perché era amica di famiglia, cioè della mia ex moglie Stella. Se si è arrabbiata? Ma no, siamo separati da 30 anni; anzi, sono tuttora grandi amiche e si danno ragione a vicenda”.

Genitori Marco Tardelli, chi sono: “Non volevano che giocassi, ho fatto bene ad insistere”/ “Mio padre era…"

Marco Tardelli è stato poi incalzato da Caterina Balivo a proposito di una frase pronunciata da Myrta Merlino a proposito del loro amore, definito “adolescenziale” con accezione chiaramente positiva. “E’ così, uno pensa che a 60 anni non ci si possa più innamorare, invece non è vero. Lei è stata bravissima, intelligente; certo alcune volte è anche faticosa come donna. E’ una professionista seria sia in ambito professionale che in amore”. L’ex calciatore ha poi aggiunto: “Sto benissimo con lei, credo che sarà la donna della mia vita, poi ovviamente dipende anche da ciò che decide lei; io sono già avanti e con qualche anno in più vedremo”.

Myrta Merlino, chi è la compagna di Marco Tardelli/ Lui: "Non ritengo necessario il matrimonio"

Marco Tardelli e la compagna Myrta Merlino, un amore ‘adolescenziale’: “Ci si innamora anche a 60 anni…”

Marco Tardelli, sempre nel corso dell’intervista a La Volta Buona, ha forse lasciato intendere di essere disposto a dare seguito anche ai propositi nuziali con l’attuale compagna Myrta Merlino, seppur in maniera sibillina. Caterina Balivo lo ha simpaticamente incalzato con una domanda forse allusiva: “La definisce tua fidanzata o compagna?”. A questo punto, l’ex calciatore si è portato avanti con il discorso: “La considero compagna, poi vedremo cosa sarà più in là… Tanto lo so dove volevi arrivare!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA