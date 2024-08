Sara Errani ha ritrovato l’amore?

Quest’oggi il tennis italiano si giocherà una finale storica nel doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, con Sara Errani e Jasmine Paolini che si giocheranno la medaglia d’oro, nel peggiore dei casi sfoggeranno l’argento regalando comunque un risultato da sogno al tricolore. Nata nel 1987 a Bologna, la vita della tennista non è stata di certo immune ai colpi di scena, tra risultati importanti e una carriera di livello nel tennis, con però qualche basso, come la vicenda doping che ha segnato una fase brillante della carriera di Sara Errani, squalificata per doping nel 2017 per due mesi dopo essere risultata positiva al letrozolo (nonostante abbia smentito ripetute volte di averne fatto uso), un periodo non certo fortunato che ha visto la tennista interrompere anche il rapporto professionale con l’ex coach Pablo Lozano. “Nella mia vita sono andate via un po’ di certezze” ha confessato in una recente intervista concessa al sito OkTennis.

Poi la risalita, la voglia di non arrendersi e tornare ad aggrapparsi al tennis, dove con abnegazione e voglia di sacrificarsi, in attesa che anche l’amore torni a sorridere a Sara Errani, visto che al momento non è chiaro se abbia un nuovo fidanzato dopo la conclusione del matrimonio.

Sara Errani e la mamma Fulvia: ha giocato un ruolo chiave nella sua vita

Fidanzato o meno, la tennista bolognese ha trovato affidamento e conforto nella mamma Fulvia, che ha saputo utilizzare le parole giuste nel momento più complicato della vita e della carriera di Sara Errani, quando si è ritrovata a respingere le accuse di doping. La sportiva che oggi si giocherà l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 è poi stata vicina alla madre nel momento in cui si è ritrovata lei ad affrontare una battaglia ancora più seria, come quella con il cancro, fortunatamente sconfitto dalla signora Fulvia anche grazie all’appoggio e all’amore della figlia.

Coronare il sogno olimpico sarebbe la ciliegina su una carriera che ne ha viste di tutti i colori per Sara Errani, che in una intervista con Jasmine Paolini non si è di certo nascosta: “Vogliamo raggiungere l’oro”.