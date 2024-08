DIRETTA ERRANI/PAOLINI MUCHOVA/NOSKOVA STREAMING: SEMIFINALE DOPPIO DONNE TENNIS, OLIMPIADI PARIGI 2024 (OGGI 2 AGOSTO)

È tempo di semifinale del doppio donne di tennis per le Olimpiadi Parigi 2024 e oggi venerdì 2 agosto alle ore 12.00 sul campo Suzanne Lenglet ecco la diretta Errani/Paolini Muchova/Noskova, partita ovviamente fondamentale perché in caso di vittoria sarebbe certa almeno una medaglia per le azzurre, che andrebbero a giocarsi la finale per l’oro, mentre in caso di successo per la coppia ceca resterebbe la finale terzo posto per Sara Errani e Jasmine Paolini, a differenza di quanto succede normalmente nei tornei di tennis ma che naturalmente è fondamentale ai Giochi Olimpici, dove non abbiamo mai vinto alcuna medaglia nel tennis femminile.

Quindi è davvero un match storico per Sara Errani e Jasmine Paolini, che sono arrivate fin qui con il vento in poppa, avendo letteralmente dominato ieri il quarto di finale con le britanniche Katie Boulter e Heather Watson con un perentorio 6-3, 6-1. Errani/Paolini sulla carta sono favorite anche oggi essendo testa di serie numero 3 del torneo di doppio donne alle Olimpiadi Parigi 2024, staremo a vedere se sapranno superare anche Karolina Muchova e Linda Noskova: che cosa ci dirà la diretta Errani/Paolini Muchova/Noskova?

ERRANI/PAOLINI MUCHOVA/NOSKOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per la diretta tv Errani/Paolini Muchova/Noskova siamo sicuri che ci sarà ampio spazio anche in chiaro fra Rai Due e Rai Sport, essendo una semifinale, inoltre il match sarà sui canali di Eurosport e in diretta streaming video tramite la piattaforma Discovery Plus, mentre sito o app di Rai Play forniranno gratuitamente a tutti i loro servizi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ERRANI/PAOLINI MUCHOVA/NOSKOVA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA ERRANI/PAOLINI MUCHOVA/NOSKOVA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta Errani/Paolini Muchova/Noskova, dobbiamo ricordare che le azzurre un paio di mesi fa sono state finaliste al Roland Garros su questi stessi campi e adesso si giocano il proprio sogno olimpico proprio nel doppio femminile, viste le delusioni negli altri tornei, soprattutto il singolare nel quale ci si attendeva un cammino migliore da parte di Jasmine Paolini. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, adesso ci sono più energie da riversare su questo incontro.

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto al debutto 6-2, 6-3 contro le neozelandesi Routliffe/Sun, poi hanno sofferto per imporsi 5-7, 6-3, 10-8 contro le padrone di casa francesi Garcia/Parry negli ottavi prima di dominare i quarti di finale contro le britanniche, invece le ceche hanno firmato l’impresa più bella negli ottavi eliminando le statunitensi Gauff/Pegula, ma finora le loro partite sono tutte terminate al terzo set e la fatica potrebbe pesare. Chi avrà la meglio nella diretta Errani/Paolini Muchova/Noskova?