Sara Errani vs Kiki Bertens/ Video: “Non mi piacciono le prese per il c*lo”

Sara Errani sconfitta a sorpresa da Kiki Bertens nel match valido per il secondo turno del Roland Garros, ma la tennista italiana non le manda a dire. La 33enne ha avuto la peggio dopo un match durato tre ore – terminato 7-6, 3-6, 9-7 – con la tennista olandese accusata di fingere un infortunio. La partita è durata così tanto per i presunti problemi fisici della numero 8 al mondo. E, anche grazie ai crampi, la Berkens è riuscita a salvare un matchpoint, accusando fastidi muscolari per tutto il terzo set. Infine, giunta al termine la gara, l’olandese ha lasciato il terreno di gioco a bordo di una sedia a rotelle, accusando un acuto dolore. Ma per Sara Errani si tratta semplicemente di una sceneggiata.

SARA ERRANI VS KIKI BERTENS: “NON MI PIACCIONO LE PRESE PER IL C*LO”

«Non so come si dice in inglese “le prese per il culo”. È come quando qualcuno ti prende in giro. Lei ha giocato una partita incredibile. Non mi è piaciuta la situazione: per un’ora lei era infortunata poi ha corso come non mai. Non mi piace», ha esordito Sara Errani in conferenza stampa, che ha poi aggiunto: «Voglio dire: è uscita dal campo sulla sedia a rotelle e adesso sta bene nello spogliatoio e al ristorante. Non mi piacciono queste cose, scusate». Pressochè diplomatica la replica della tennista olandese: «Capisco che per lei è frustrante perdere in questo modo, aveva delle opportunità e non è riuscita a coglierle. Se pensa che io sia un’attrice così brava, potrebbe essere una buona idea tentare una carriera in quel campo».





