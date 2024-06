Diretta Alcaraz Zverev/ Streaming video tv, finale Roland Garros 2024 (oggi domenica 9 giugno)

DIRETTA ALCARAZ ZVEREV: LA FINALE DEL ROLAND GARROS 2024

Domenica pomeriggio di grande tennis naturalmente con la finale del Roland Garros 2024, la diretta Alcaraz Zverev ci farà compagnia a partire dalle ore 15.00 di oggi, domenica 9 giugno, naturalmente sul campo centrale Philippe Chatrier. Una finale di altissimo livello tra due dei migliori tennisti di questi anni, anche se logicamente in ottica italiana c’è qualche rimpianto, perché Jannik Sinner ha perso la semifinale al quinto set contro Carlos Alcaraz, che così potrà andare a caccia anche del Roland Garros, dopo avere già vinto in carriera Wimbledon e US Open.

Dall’altra parte della rete, la diretta di Alcaraz Zverev naturalmente vedrà in azione il tedesco Alexander Zverev, che invece va ancora a caccia del primo trionfo in carriera in un torneo del Grande Slam, che sembra una sorta di maledizione per un tennista di grande valore, che ha già vinto le Olimpiadi e sei Masters 1000, compresi gli Internazionali d’Italia di quest’anno, ma non è ancora riuscito a conquistare un Major. Ci proverà per la seconda volta dopo gli US Open 2020 grazie al successo in semifinale contro il norvegese Casper Ruud, ma l’ultimo gradino sarà il più difficile: che cosa ci dirà la diretta di Alcaraz Zverev?

ALCARAZ ZVEREV IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEL ROLAND GARROS 2024

Ovviamente per la finale del Roland Garros 2024 non cambiano le modalità di visione e quindi la diretta tv di Alcaraz Zverev sarà affidata ad Eurosport, l’emittente che ha coperto tutto il torneo sul canale che trovate al numero 210 del decoder satellitare. Possiamo poi ricordare che la finale del singolare maschile potrà essere seguita anche in diretta streaming video su ben tre diverse piattaforme, anche se tutte richiedono un abbonamento: parliamo naturalmente di Discovery Plus, Now Tv e DAZN.

DIRETTA ALCARAZ ZVEREV: COME SONO ARRIVATI ALLA FINALE?

Nella presentazione della diretta di Alcaraz Zverev, è prezioso scoprire in che modo i due tennisti siano arrivati alla finale del Roland Garros 2024. Carlos Alcaraz aveva lasciato per strada un solo set nei primi quattro turni, quello perso contro l’olandese De Jong nel secondo match, mentre erano arrivate vittorie in tre soli set contro lo statunitense Wolf e poi anche l’altro americano Korda e il canadese Auger-Aliassime. Vittoria netta anche ai quarti di finale contro il greco Tsitsipas, le vere difficoltà sono arrivate solamente nella semifinale vinta venerdì contro Jannik Sinner in cinque set, come avevamo già ricordato.

Dall’altra parte del tabellone è invece emerso Alexander Zverev, che al primo turno aveva vinto lo scontro di enorme fascino contro Rafa Nadal in tre set, poi ha spazzato via anche il belga Goffin, ma poi ha cominciato a soffrire decisamente di più, perché sono serviti al tedesco cinque set sia nel terzo turno contro l’olandese Griekspoor, con tanto di tie-break nel set decisivo, sia agli ottavi contro il danese Rune. Tre set sono invece bastati poi a Zverev per vincere il quarto di finale contro l’australiano De Minaur, infine venerdì sera ecco il successo in quattro set contro il norvegese Ruud. Questa è stata la strada verso la finale del Roland Garros 2024, ora la parola va alla diretta di Alcaraz Zverev…

