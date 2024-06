Diretta Errani/Paolini Gauff/Siniakova / Roland Garros 2024 streaming video tv: per lo Slam! (oggi 9 giugno)

DIRETTA ERRANI/PAOLINI GAUFF/SINIAKOVA: PER IL TITOLO DEL DOPPIO AL ROLAND GARROS 2024!

Italia sempre grande protagonista al Roland Garros 2024, un’edizione che ricorderemo a lungo: domenica 9 giugno è (anche) il giorno della diretta di Errani/Paolini Gauff/Siniakova, la finale del doppio femminile che aprirà la giornata alle ore 11.30. Le due azzurre ci hanno già regalato grandi emozioni, per Sara Errani è un ritorno in finale al Roland Garros dopo le enormi soddisfazioni che una decina di anni fa ci diede in coppia con Roberta Vinci e 12 stagioni dopo la finale di singolare persa contro Maria Sharapova, mentre quest’anno è naturalmente Jasmine Paolini a meritarsi la copertina, dal momento che ieri ha giocato l’ultimo atto del singolare contro Iga Swiatek e oggi sarà di nuovo in campo a caccia del titolo del doppio.

La diretta di Errani/Paolini Gauff/Siniakova è dunque l’occasione per celebrare quanto già fatto dalle due azzurre, magari sognando che fra un paio di mesi siano di nuovo qui sulla terra rossa del Roland Garros per giocarsi le medaglie olimpiche di Parigi 2024, ma naturalmente adesso si deve cercare di conquistare il titolo contro la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e dalla ceca Kateřina Siniakova, con Gauff che è la più forte delle due in singolare ma Siniakova che ci aggiunge le qualità di una formidabile interprete del doppio. Si annuncia quindi una finale meravigliosa nella diretta di Errani/Paolini Gauff/Siniakova al Roland Garros 2024…

DIRETTA ERRANI/PAOLINI GAUFF/SINIAKOVA: COME VEDERE LA FINALE DEL DOPPIO ROLAND GARROS 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Il Roland Garros 2024 è un’esclusiva di Eurosport e quindi ribadiamo ancora una volta, specie magari per chi si è entusiasmato grazie alle tante vittorie degli azzurri, che la diretta tv di Errani/Paolini Gauff/Siniakova, finale del doppio femminile di oggi, sarà garantita da uno dei due canali di questa emittente, disponibili per gli abbonati alla televisione satellitare ai numeri 210 e 211 di Sky Sport. Saranno poi ampie le possibilità per seguire in diretta streaming video tramite le piattaforme Discovery +, DAZN e Now Tv, tutte però solo se si è sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA ERRANI/PAOLINI GAUFF/SINIAKOVA: COSA POSSIAMO ATTENDERCI?

Verso la diretta di Errani/Paolini Gauff/Siniakova, possiamo innanzitutto ricordare che le due azzurre venerdì in semifinale sono state protagoniste di una bellissima rimonta contro l’ucraina Marta Kostyuk e la rumena Elena-Gabriela Ruse, che avevano vinto per 6-1 il primo set ma poi hanno subito la rimonta di Sara Errani e Jasmine Paolini, capaci di imporsi per 6-4, 6-1 nei successivi due parziali. La finale è un traguardo davvero eccellente per il nostro doppio, che ad inizio torneo era testa di serie numero 11 e quindi non tra le principali coppie favorite per il successo nel doppio femminile al Roland Garros 2024.

Quanto alle avversarie, possiamo notare che erano le teste di serie numero 5 e che sicuramente il nome più noto è Coco Gauff, detentrice del titolo di singolare agli US Open e già finalista al Roland Garros nel 2022. La statunitense ha sempre disputato anche il doppio, tanto che questa per lei sarà la terza finale Slam nella specialità, con due dati significativi: ha perso le due precedenti ma è anche alla terza compagna diversa. Kateřina Siniakova è una garanzia in tal senso, perché vanta addirittura sette Slam vinti in doppio, tra cui per due volte il Roland Garros nel 2018 e nel 2021, più le Finals 2021 e l’oro olimpico: insomma, sarà un test davvero impegnativo per le azzurre nella diretta di Errani/Paolini…











