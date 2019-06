Sara Gama, chi è il fidanzato?/ Nessun indizio sui social: tutto top secret

Chi è il fidanzato di Sara Gama? Una domanda che, forse, non avrà una risposta. Sara Gama, questa sera, guiderà da capitano l’Italdonne contro il Brasile di Marta, considerata la più grande calciatrice del pianeta. Le azzurre avranno il loro condottiero in Sara Gama che, se da una parte è felice di avere su di sè i riflettori per far conoscere a tutti cos’è il calcio femminile, dall’altra non ama molto parlare della propria vita privata. In tanti, infatti, stanno andando a caccia di dettagli della vita sentimentale di Sara di cui, però, non si conosce assolutamente niente. Il motivo? La gelosia che la calciatrice prova per il proprio privato. “Se si chiama privata ci sarà un motivo”, ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

SARA GAMA: NESSUN INDIZIO SUL FIDANZATO

Della vita privata di Sara Gama si sa davvero poco. Non si sa se sia o meno fidanzata nonostante ci siano alcuni rumors secondo i quali sarebbe felicemente impegnata. Più che il gossip, alla calciatrice, interessa il calcio giocato. Impgnata ai Mondiali che stanno regalando all’Italdonne una grande vetrina internazionale, Sara è concentrata sul proprio ruolo di difensore e capitano. Se, tuttavia, dovesse arrivare una grande vittoria, il fidanzato di Sara potrebbe uscire allo scoperto. Nel frattempo, i mondo del calcio italiano è pronto a tifare per le azzurre.

