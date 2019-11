Sara Gandini/ Stavolta le tocca il grembiule rosso (Bake Off Italia)

Sara gandini, una prova brillante…

Sara Gandini è una concorrente davvero in gamba di “Bake Off Italia 2019“, il suo talento verrà fuori anche nella puntata di oggi 8 novembre 2019? Durante la 10° puntata però la pasticciera provetta ha riscontrato non poche difficoltà, tant’è vero che non è riuscita a concludere tutte e tre le sfide. Si comincia con una prima prova piuttosto complessa: una torta di pasta frolla di Damiano. Sara decide di preparare una torta geometrica – ispirata a Mondrian, famoso pittore olandese – con mandorle e pere al rum, una ganache al cioccolato fondente, lamponi, mirtilli e pere. Ernest Knam la assiste durante la preparazione della torta, cercando di metterla in guardia sulla frolla e sulla sua delicatezza. Proprio poco dopo la concorrente si ritrova in difficoltà per staccare il dolce dalla carta forno, preoccupata che possa rompersi o spezzarsi. Alla fine, prendendosi tutto il tempo necessario e senza farsi accecare dalla fretta, Sara riesce a tirarla fuori e dedica qualche minuto alla decorazione. Poco dopo presenta il dolce ai giudici: è un vero successo! Tutti e tre sono davvero soddisfatti: Damiano la trova molto bella, per Knam è la torta migliore che lei abbia mai fatto e per Clelia…Perfino Mondrian ne sarebbe estasiato! Insomma la Gandini viene promossa con tanto di complimenti.

Sara Gandini, battuta dalla torta di Knam…

Per Sara Gandini la seconda prova dovrebbe essere piuttosto fattibile, data la partenza senza penalizzazioni. In realtà però, la sfida, davvero insidiosa, si rivela completamente l’opposto. La torta da preparare è di Knam e dev’essere di ben 13 strati: Sara fin da subito comprende la difficoltà della situazione. Durante la preparazione la tensione sale alle stelle e il risultato finale non piace per niente alla concorrente. La sua preoccupazione è quella di finire al ballottaggio, convinta di aver fatto un vero e proprio disastro. I giudici assaggiano il dolce, e nonostante il sapore non sia per niente male, la consistenza della torta è davvero troppo molle. Dovendo scegliere almeno uno tra i concorrenti, è proprio Sara ad essere la peggiore per la seconda prova. Si becca il grembiule rosso e va direttamente, saltando la terza prova, al ballottaggio.

Durante la prova lampo la Gandini deve realizzare una piccola frolla da abbinare a un caffè. Non deve mancare nel preparato un tocco fondamentale: la nota di gelsomino. I biscotti per fortuna sono apprezzati dai giudici, sia per il sapore che per la presentazione. Certo un difetto c’è: per Damiano mancano dell’aroma di gelsomino. Nonostante questa critica, Sara riesce a superare la prova e ritorna tra i suoi fedeli compagni di Bake Off. La ragazza ha un ottimo rapporto con gli altri sfidanti – in particolare con Hasnaa – tant’è vero che durante la prova lampo tutti gli altri pasticcieri dilettanti tifavano per lei. Video, l’intervista a Sara Gandini di Bake Off Italia 2019



