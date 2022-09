Sara Manfuso/ La maestrina del Grande Fratello Vip 2022: “faccio uscire tutti pazzi”

Sara Manfuso: da Dritto e rovescio al Grande Fratello Vip 2022

Sara Manfuso concorrente del Grande Fratello 2022. Da opinionista dei salotti e programmi tv a vippona nella casa più spiata d’Italia! Una bella “promozione” in prima sera per la modella ed opinionista televisiva che il pubblico avrà sicuramente notato in programmi come “Mattino cinque” e “Dritto e Rovescio”. Nata nel 1987 a Cassino, provincia di Frosinone, Sara nel video di presentazione prima di varcare la famosissima porta rossa di Cinecittà ha subito fatto capire di che pasta è fatta. “Sono laureata in storie e analisi delle idee filosofiche, sono una grandissima appassionata di televisione e politica. I programmi a cui ho preso parte e a cui prendo parte sono molti, regolarmente. Non ho peli sulla lingua, mi piace essere franca e diretta. Dicono pure che sono maestrina” – ha detto la Manfuso.

Successivamente ha parlato del suo impegno nel social dopo che è stata vittima di una terribile esperienza. “Ho messo su un’associazione che si occupa prevalentemente di contrasto alla violenza di genere. Essendo stata, io stessa, purtroppo vittima di una bruttissima esperienza, ho sentito di dover fare qualcosa per gli altri e in qualche modo anche per mia figlia” – ha detto.

Sara Manfuso con la “cazzimma” al GF VIP 2022

L’impegno sociale di Sara Manfuso è diventato realtà dopo che all’età di 17 anni è stata vittima di violenza da parte di un uomo. La donna ha così fondato l’associazione #Iocosì che si presenta così: “la nostra è una operazione culturale che mette al centro il valore della diversità e di una società che sia in grado di accoglierla e valorizzarla”. La maestrina del GF VIP 2022 non nasconde di essere anche molto attenta alla forma fisica e non nasconde di essere riscorsa alla chirurgia estetica.

“Qualcuno mi dice ‘perché ti sei rifatta il seno se poi dici che bisogna andare oltre le forme? Vuoi piacere agli altri?’ Io me lo posso permettere, la mia intelligenza vi fa dimenticare immediatamente le te**e perché ve ne accorgete parlandomi” – ha detto prima di entrare al Grande Fratello Vip 7 rivelando anche – “le mie paure? Quello di non potermi controllare abbastanza nelle reazioni con qualcuno che non mi piace. Potrei dire cose sconvenienti. La verità è questa: con la cazzimma che ho, faccio uscire tutti pazzi”.

