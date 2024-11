Chi è Sara Marino: tutto sulla fidanzata di Tananai

Sara Marino è la fidanzata di Tananai che, con lei, ha trovato la serenità sentimentale al punto da aver deciso di fare un passo importante come la convivenza. Sara è una interior architect classe ’97 e, pur essendo fidanzata con uno dei cantanti più in vista della scena musicale italiana, mantiene un basso profilo. Pochissime, infatti, le occasioni in cui si presenta in pubblico con il fidanzato con cui fa coppia fissa dal 2021. Sin dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, infatti, Tananai ha cercato di far parlare di sè soprattutto per la vita professionale, evitando di rilasciare dichiarazioni sulla propria vita sentimentale.

CESARE CREMONINI, ANNALISA E TANANAI/ Quando la musica va in cerca di un amore vero

Tuttavia, oggi che la relazione con Sara Manfuso è stabile e importante, è lo stesso cantautore a rispondere a qualche domanda sulla propria relazione come ha fatto in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera.

Tananai e la convivenza con la fidanzata Sara Manfuso

Negli ultimi anni, nella vita di Tananai, sono cambiate molte cose. Con le sue canzoni scala le classifiche e i suoi tour fanno registrare puntualmente il sold out. Ciò che, invece, non è cambiata è la presenza della fidanzata Sara Manfuso con cui fa coppia fissa dal 2021 e con la quale ha deciso di fare un passo importante come la convivenza. “Sono andato a convivere con la mia ragazza, un passo significativo, bello e complesso… La faccio arrabbiare, ma in fondo sono romantico”, le parole dell’artista al Corriere.

Fidanzata Tananai, chi è Sara Marino: "Mi ama e va oltre gli up and down"/ "Ha vissuto il boom con me"

“Ho vissuto tutto il periodo del boom con lei. So che mi ama e io la amo, al di là degli up and down che si possono avere. Mi ha aiutato molto: la roba che poteva succedere, che è il motivo per cui finiscono un sacco di carriere, è che a un certo punto la gente si monta la testa e cambia […] Per me c’è stata, abbiamo piano piano lavorato sulla mia vita che stava cambiando e di conseguenza anche la sua, è stata una ragazza molto intelligente e molto sensibile. Per quello ci sto insieme”, ha invece detto Tananai al BSMT di Gianluca Gazzoli.