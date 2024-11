Ospite alla puntata odierna della trasmissione di Amici di Maria De Filippi, Alberto Cotta Ramusino è il nome all’Anagrafe di Tananai, nome d’arte con cui il cantautore – classe 1995 – si identifica ad oggi dopo essersi fatto conoscere con lo pseudonimo di Not For Us. Dopo essersi dedicato alla musica elettronica e aver collaborato con artisti internazionali nell’ambito della produzione, nel 2018 il cantautore nato a Milano esordisce con Volersi Male, il singolo che ha dato inizio alla sua carriera come la conosciamo oggi. Il successo, però, arriva con il brano Baby Goddamn e con la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2022 con Sesso Occasionale.

Nel mese di settembre dello stesso anno, mentre le note di Abissale passano con sempre maggior frequenza nelle radio, i suoi ascoltatori continuano ad ascoltare il precedente La Dolce Vita, brano realizzato stavolta in collaborazione con i colleghi Fedez e Mara Mattei. Come dichiarato anche da Fan Page – nel mese di ottobre – Tananai non salirà sul palco dell’Ariston nel 2025 poiché, in questo momento della sua vita, desidererebbe dedicarsi anche ad altro. Nel frattempo, però, nonostante il cantautore potrebbe cambiare idea sul suo prossimo futuro, ad esempio nel caso in cui capisse di avere sotto mano il brano giusto da presentare a Sanremo, non si può tralasciare di menzionare un aneddoto che lo ha riguardato da vicino.

Tananai ad Amici 2024: quando la realtà supera ancora la finzione

In un Tweet che risale al mese di giugno 2022, Tananai racconta il momento in cui si è ritrovato a confrontarsi accidentalmente con un suo ascoltatore. L’artista milanese era fermo al semaforo, al bordo della sua auto, quando, dalla macchina accanto alla sua, sentì propagarsi le note di Baby Goddamn. Felice di questo riscontro, il cantautore sorrise spontaneamente all’uomo accanto a lui, al semaforo, ma ricevette un assurdo due di picche. O meglio una divertente sorpresa che – come ha ricordato da lui stesso un anno fa, in un’intervista poi riportata anche su YouTube da It’s Classic Music Group – non smette ancora oggi di farlo sorridere e di mostrargli come la realtà, molto spesso, superi la finzione.

Che possa verificarsi o meno un’altra situazione simile in futuro non è dato saperlo, ma – nel frattempo – l’artista continua il suo tour 2024 per l’Italia a ritmi straordinari. Le prossime tappe del tour saranno: Roma, il 20 novembre, Livorno, il 23, Bologna, il 27 e infine Pesaro e Torino, rispettivamente il 29 novembre e il 3 dicembre.