Sara Nanna fidanzata Patrick Pugliese/ “Ci ha regalato sorrisi, merita di vincere”

Sara Nanna, fidanzata di Patrick Pugliese, ha voluto salutare tutti i fan con un lungo messaggio nel quale esorta tutti a sostenere il suo amato compagno. Lo ha fatto con una lettera pubblicata sul suo profilo ufficiale, quartier generale della fan base che sostiene la vittoria del gieffino: “Carissimi fan di @patrickrayofficial, era inevitabile, siamo arrivati alla fine. L’avventura di Patrick al #GFVIP – spiega la Nanna – terminerà questa sera. Con tutta probabilità questa sarà la sua ultima esperienza al Grande Fratello, inutile negarlo. Si chiude così – ha aggiunto la fidanzata di Patrick – una bellissima storia televisiva e di vita. Un legame che rimarrà comunque indissolubile perché ormai, come dice suo figlio Leone, Patrick non è solo Patrick ma “Patrick del Grande Fratello”. Proprio per questo, precisa Sara Nanna, è importante che Patrick possa arrivare in finale, con il sostegno incondizionato di tutti.

SARA NANNA: “PATRICK? SAREBBE UN SOGNO FARLO VINCERE”

Patrick Pugliese, spiega Sara Nanna nella lunga lettera che ha voluto condividere con i fan del Grande Fratello vip 2020, merita la vittoria: “Sarete però voi da casa a decidere se questa storia – spiega la Nanna – si chiuderà con un lieto fine ovvero con Patrick vincitore. Per questo vi chiediamo intanto di votarlo per portarlo in finale e poi di votarlo nuovamente per decretarlo vincitore. Quest’anno – precisa inoltre la fidanzata di Patrick – è il ventennale del Grande Fratello. Sarebbe un sogno farlo vincere ad un rappresentate della vecchia guardia”. Ma quello del ventennale non è il solo motivo che, secondo Sara Nanna, dovrebbe spingere i telespettatori a votare per Patrick, perché anche se “ognuno dentro la casa ha un motivo per meritare la vittoria”, Patrick “in un momento difficile come questo ci ha regalato tanti sorrisi e tanti momenti spensierati”. Di conseguenza, sottolinea la fidanzata del gieffino, “sarebbe bello restituirgli idealmente uno di questi sorrisi facendolo emozionare per la vittoria”.

SARA NANNA: “PATRICK? È PROPRIO COSÌ”

Nel lungo elogio riservato a Patrick Pugliese, Sara Nanna ha parlato anche del suo essere sempre se stesso sia davanti che dietro le telecamere: “Noi lo conosciamo bene – ha precisato la fidanzata di Patrick – lui è proprio così come lo avete visto e sappiamo che davanti ad una grande dimostrazione d’affetto del pubblico si scioglierebbe. Quindi carissimi fan, regaliamogli questa emozione. Votiamo Patrick fino alla fine”. Riusciranno le sue parole a regalare a Patrick la vittoria tanto desiderata? In attesa di scoprirlo, Sara Nanna ha voluto lasciare a Patrick anche un messaggio tutto personale, nel quale lo ha ringraziato per quei “momenti di gioia e spensierati che ci hai regalato”, ma soprattutto per la sua “positività”: “Grazie per quello che sei e per quello che trasmetti agli altri! – si legge in un post condiviso si Instagram da Sara Nanna – ti amo, anzi ti amiamo! E ora ti porteremo in finale”.

