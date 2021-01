Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati/ “Dopo Uomini e Donne, vite differenti”

Sono pochi mesi dalla scelta a Uomini e Donne, ma la storia tra l’ex tronista Sara Shaimi e Sonny Di Meo è giunta al capolinea. Dopo essersi conosciuti durante la scorsa stagione del programma di Maria De Filippi, Sara e Sonny stavano insieme dallo scorso giugno. Una coppia che, dopo la scelta, ha vissuto la storia lontano dalle luci della ribalta. L’ex tronista che ha compiuto 30 anni, attraverso una serie di storie sui social, spiega di non aver mai preso in giro nessuno e di non aver mai raccontato bugie sulla propria storia d’amore. “Non abbiamo preso in giro nessuno. Non ho mai detto che filava tutto liscio. La gente che mi segue sa che ho sempre detto che avevamo due caratteri diversi. Non ho mai mostrato la mia storia come quella del mulino bianco”, sottolinea l’ex tronista.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati: le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Ad annunciare la fine della storia d’amore è stato Sonny di Meo che ha parlato di una visione della vita differente. “Non me la sento di fare un video. Non me la sento nemmeno di parlarne. Ma visto il contesto nel quale ci siamo conosciuti io e Sara e visto l’affetto che ci avete dimostrato sempre, è giusto che sappiate che dopo un lungo periodo di incomprensioni essendoci accorti di avere una visione di vita completamente differente…così come i nostri caratteri…Io e Sara non stiamo più insieme”, rivela Di Meo. L’ex corteggiatore che, con Sara ha discusso spesso durante Uomini e Donne, poi, conclude: “Vi prego di essere carini…al di là del contesto in cui due persone si conoscono, poi è solo col tempo che si conoscono per davvero…e a volte dura per sempre, a volte rimane solo il ricordo”.



