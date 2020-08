Sara Shaimi di Uomini e Donne/ Prove di convivenza con la scelta Sonny Di Meo

Sara Shaimi e Sonny Di Meo di Uomini e Donne sono sempre più innamorati. La ex tronista del dating show di successo di Canale 5 sta facendo davvero le cose sul serio con il suo ex corteggiatore visto che dalle pagine del settimanale Di Più ha rivelato di essere pronta alla convivenza. La coppia, infatti, al momento vivono separati visto che Sara vive a Roma, mentre Sonny a Milano. Una distanza che la bella Sara vorrebbe accorciare per potersi vivere il suo amore tutti i giorni. Proprio per questo motivo la ex tronista ha raccontato di essere stanca della storia a distanza e di essere pronta al primo grande passo con il suo Sonny: convivere. “Sono pochi mesi che stiamo insieme ma vivendo così lontani è difficile conoscerci bene, poi abbiamo tutti e due quasi trent’anni e non è più tempo per fare i fidanzatini che si vedono nei fine settimana” ha scritto la Shaimi in una lunga lettera pubblicata dalla rivista Di Più. Non solo, la ex tronista ha aggiunto: “mi piacerebbe vivere con te un rapporto più stabile, condividere la quotidianità insieme, cosa che, come ben sai, non ho mai fatto con nessuno, perché ho sempre vissuto da sola”.

Sara Shaimi e la scelta Sonny Di Meo sempre più innamorati

Sara e Sonny una volta usciti da Uomini e Donne hanno cominciato a vivere il loro amore nella vita di tutti i giorni scoprendo davvero di essere fatti l’uno per l’altra. Lo si intuisce dalle parole della ex tronsita che al settimanale Di Più ha scritto: “Sonny è stata una vera sorpresa per me”. La coppia si è ritrovata anche a vivere il periodo della quarantena: un momento difficilissimo per tante coppie, ma non per loro che da questo banco di prova ne sono usciti più uniti e innamorati che mai. Anzi proprio il lockdown ha spinto la Shaimi a comprendere che Sonny è l’uomo della sua vita al punto da pensare alla possibilità concreta di prendere casa insieme. “La convivenza potrebbe sembrare una scelta troppo azzardata ma io ho bisogno di te” ha precisato Sara, anche se ora bisogna solo attendere la risposta della sua scelta Sonny Di Meo. Dirà di si oppure no? Intanto voci di corridoio parlando della coppia come di una delle papabili concorrenti della nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi e in arrivo da settembre su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA