Sara Soldati: “Mi piace Denver”/ Paola di Benedetto: “Anche se è fidanzato puoi…”

A far discutere questa mattina non è tanto l’esternazione della bella Sara Soldati che adesso non sa che pesci prendere per rimanere a galla in questa settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, quanto quelle di Paola di Benedetto. Ma di cosa e di chi stiamo parlando? A quanto pare ieri sera, dopo la puntata, le ragazze della casa hanno avuto modo di parlottare un po’ prima di andare a letto e, in particolare, proprio Sara Soldati si è trovata a rivelare a Paola di Benedetto e Antonella Elia di essere interessata ad Andrea Denver: “Mi piace perché è così dolce e pacato, non è uno di quei tipi che ti sta sempre addosso”. Fin qui niente di male al grido di “guardare e non toccare” ma le cose peggiorano quando le altre donne le consigliano di farlo anche se il bel gieffino è fidanzato.

SARA SOLDATI SI LASCIA ANDARE SU ANDREA DENVER MA PAOLA DI BENEDETTO…

Antonella Elia spinge Sara Soldati a provare a sedurlo in questa settimana per combattere la noia mentre Paola di Benedetto ci va ancora più pesante: “Provaci, anche se è fidanzato… tu ci provi nel rispetto, poi tocca a lui fare il passo successivo”. Sara Soldati ammette di non essere abituata a corteggiare ma di aver sempre corteggiato ma le sue coinquiline la invitano a provare questa cosa nuova e il popolo del web insorge proprio contro Paola di Benedetto rea di non rispettare Andrea Denver e la sua relazione all’esterno della casa: “Se ci fosse Federico nella casa e si direbbe questo di lui?”. Dopo le discussioni con Antonio Zequila il pubblico si era già un po’ spaccato su di lei, cosa succederà oggi?

