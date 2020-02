Paola Di Benedetto/ L’attacco di Antonio Zequila: prossima in nomination? (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto è rimasta più che scossa da tutto quello che è accaduto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4. Lo scontro con Antonio Zequila ha toccato dei punti dolenti nella ragazza, che nelle ore successive è scoppiata in pianti e singhiozzi. Sara Soldati ha preso le sue difese, ha cercato di tranquillizzarla: dopo tutto ha cercato di proteggerla contro i tentativi di abbordaggio di Er Mutanda. La modella però ha trovato un conforto più materno solo in Adriana Volpe, che ha cercato di farla ragionare. “Mi dispiace perchè in tre parole una persona può dipingere… io non so che lotta devo continuare a fare per togliermi di dosso questi titoli della bellona, che non sa fare un ca**o. Io ci sto male per queste cose, tantissimo”, ha detto Paola scoppiando in una crisi di pianto. Tanto che le è mancato il respiro e ha cercato di andare fuori, ma Adriana l’ha bloccata per via del forte sbalzo di temperatura. “Ci sono cose che mi fanno star male”, ha continuato la Di Benedetto, “dei titoli gratuiti che la gente mi ha sempre dato, che mi fanno stare male. A me che si sbattano in prima serata, così senza un motivo, per il niente, mi fanno stare male, perchè so di non meritarmeli”. Singhiozzando, ha anche aggiunto che non si sarebbe mai aspettata da Antonio un attacco del genere, soprattutto perchè alcune settimane fa è stata lei a difenderlo a spada tratta andando contro il proprio fidanzato. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto, Grande Fratello Vip: un nuovo scontro stasera?

Questa sera potrebbe esserci un nuovo scontro per Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 4, soprattutto se dovesse scoprire ciò che ha detto Fabio Testi nei suoi confronti. Parlando con l’amico Antonio Zequila, l’attore infatti si è dimostrato d’accordo con la sua linea di pensiero e ha definito Paola come “Una che si crede la più bella del mondo, che ha inventato l’eleganza, la classe”. Parole che non fanno altro che alimentare il malessere della modella, che ha svelato le difficoltà affrontate per togliersi certe etichette di dosso. Intanto il televoto è stato annullato e anche se Paola non lo sa, non rischierà più di tornare a casa. Anche se in realtà, ricordiamolo, le nomination dello scorso venerdì sarebbero servite comunque solo per stabilire chi avrebbe ricevuto la nomination definitiva. Fatto sta che la modella ha comunque esternato il proprio pensiero a Fernanda Lessa: “Antonella secondo me ha tanti fan fuori”. Insomma nella sfida fra lei e la showgirl, Paola si sentiva già perduta. “A me lei piace molto, non la pensiamo tutti allo stesso modo”, ha aggiunto parlando della Elia, “questo è il mio viaggio, la mia esperienza, ce la giochiamo”. Intanto ci pensa Asia Valente a mettere ancora più carne sul fuoco. Parlando con la neo amica, ha rivelato infatti di aver sentito Antonio Zequila e Clizia Incorvaia in piscina, sparlottare alle loro spalle. In realtà non è così, visto che in quelle ore Er Mutanda ha prima affrontato lo scontro con Andrea Denver e poi ha confortato sia Clizia che Antonella. Alcune ore dopo, Paola è ritornata a parlare di Zequila con Aristide Malnati e il suo gruppetto. L’egittologo ha preso le distanze dal comportamento dell’amico e la modella, visibilmente stanca, ha ribadito il proprio punto di vista: “Sarebbe bastato banalmente questa mattina parlarsi, senza mettere in scena quella scena ridicola. Fra amici può succedere, possono nascere liti. Poi ci si dorme sopra, si sveglia la mattina ci si guarda e si dice ‘Beh’…”. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA