Sara Tommasi apre panetteria a Terni/ “Ma voglio rifare Isola dei Famosi e vincere!”

Dalla tv alla panetteria: la rinascita di Sara Tommasi passa da un nuovo percorso professionale. Dopo aver vissuto negli ultimi anni momenti difficili, la showgirl ha deciso di tornare a Terni, la sua città. E qualche settimana fa ha aperto una panetteria che ha scelto di chiamare “Le forme del grano”. Sara Tommasi ci lavora in prima linea e dichiara di amare molto questo nuovo lavoro. «Sono felice di tenermi impegnata ogni giorno». Ha cambiato vita, ma non ha accantonato il desiderio di lavorare anche in tv. Anzi ritiene che questo nuovo progetto possa servirle per essere richiamata. Sara Tommasi ha infatti intrapreso questa nuova strada coltivando la speranza di avere una nuova occasione nel mondo dello spettacolo. «Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality show», afferma la showgirl. In effetti non le dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip: «Volentieri». Ma non esclude nulla per ora.

SARA TOMMASI APRE PANETTERIA A TERNI “MA MI CANDIDO PER L’ISOLA DEI FAMOSI”

«Spero sempre che mi richiamino in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare». Così Sara Tommasi torna a parlare del suo sogno di rientrare nel mondo dello spettacolo. Per ora si tiene impegnata con la panetteria aperta a Terni, ma non smette di sognare di completare la sua rinascita col ritorno in tv, un desiderio che peraltro aveva espresso anche nell’ultima intervista rilasciata a “Live Non è la D’Urso”. Un reality show sarebbe senza dubbio una grande occasione per far conoscere la nuova Sara Tommasi. Oltre al Grande Fratello Vip farebbe anche l’Isola dei Famosi, «come accaduto nel 2006 dove mi sono classificata quarta». E quindi annuncia: «Mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale!». Dopo anni di buio, tra alcol, droga e film porno, è cominciata una nuova vita per Sara Tommasi.

