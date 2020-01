Sara Tommasi/ “Ho subìto violenze indicibili, plagiata con la droga per fare i porno”

Sara Tommasi intervistata da Giovanni Terzi su Libero Quotidiano, si racconta davvero senza filtri. Oggi la ex showgirl ha 38 anni, con un passato da “schedina” di Quelli del calcio, il programma allora condotto da Simona Ventura. Forse, la smania di apparire, l’ha certamente danneggiata. “La mia vita ormai è cambiata – spiega raggiunta telefonicamente dal giornalista – ed io mi sento sicuramente meglio. Certo devo essere sempre sotto controllo perché quando ho dei momenti di depressione devo prendere qualche goccia di “Enn” per stare meglio ma sono certa che il peggio è passato”. Per tanti anni ha incontrato persone sbagliate che le hanno fatto prendere strade che non avrebbe dovuto percorrere. Tra questi burrascosi vicoli, anche i video porno: “Mi hanno plagiato attraverso la droga, ho subito delle violenze che non auguro al mio peggior nemico e tutto questo inconsapevolmente. Quando facevo i filmati hard non ero in me. Non sapevo nemmeno ciò che stavo facendo e sono stati utilizzati contro di me e contro la mia dignità”.

Sara Tommasi, ecco come è uscita dall’incubo

“Mi si avvicinavano persone che mi facevano fare cose orrende. La Giustizia esiste ed anche se con grande lentezza arriva e punisce chi si è comportato male”, racconta ancora Sara Tommasi. Poi svela come è riuscita ad uscire fuori da questo incubo: “L’ospedale mi ha tolto dai giri brutti di droga e sesso. Poi piano piano l’amicizia, l’amore ed i valori della vita mi hanno fatto cambiare rotta ma è stato ed è ancora molto difficile è faticoso”. Tra le amiche più fidate c’è Debora Cattoni che la segue anche come manager: “Come ci siamo conosciute? Un giorno lei mi vide e mi propose subito un lavoro, io non ci credevo ero in un periodo terribile e questa proposta mi lusinga. Si trattava di essere la “testimonial” del “memorial Ferruccio Lamborghini”, un evento in giro per il mondo ideato e organizzato da Debora. Così abbiamo iniziato a frequentarci e la nostra è diventata una amicizia straordinaria; Debora mi è sempre accanto e mi sta vicino anche in qualche momento di difficoltà”.

Il nuovo amore e la voglia di rinascita

Al suo fianco anche l’amore: “Si chiama Angelo e lo è di nome e di fatto! Sono ormai tre anni che stiamo assieme e sono serena. Anche Angelo è arrivato in un momento dove nessuno si avvicinava a me. Chi si avvicinava lo faceva bullizzandomi e ricordando i miei film erotici. Era terribile. Angelo invece con grande dolcezza e garbo mi ha conquistata e adesso siamo indivisibili”, racconta Sara Tommasi. L’ex showgirl sta cercando anche di fare sparire sul web i filmati porno: “A volte la violenza della rete diventa insopportabile ed è come se ti marchiasse a vita”. Successivamente, evidenzia il desiderio di tornare in TV: “Ho iniziato con una donna, Simona Ventura, ed oggi grazie ad un’altra donna sto rinascendo. Mi piacerebbe anche tornare in televisione con un mio programma e magari proprio al fianco di SuperSimo”. Nell’attesa della proposta giusta, ha aperto una panetteria: “Con la mia famiglia abbiamo dei muri di una vecchia panetteria e abbiamo messo dentro delle persone che la portano avanti; io sono una brava imprenditrice non dimenticarti che mi sono laureata in economia e commercio”.



