Sara Tommasi “Isola dei Famosi? Lusingata, ma non vado”/ Matrimonio con Antonio Orso

Sara Tommasi non sarà una naufraga della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La showgirl ha rinunciato alla partecipazione al reality per il matrimonio con Antonio Orso. A confermarlo è il suo ufficio stampa ai microfoni di Blitz Quotidiano. Sara Tommasi era stata contattata da Mediaset che l’avrebbe voluta come concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, ma la showgirl ha deciso di rinunciarci per dare priorità alla propria vita privata e al matrimonio con il futuro marito Antonio Orso.

“La cosa mi ha entusiasmato moltissimo e sapere che le Risorse Artistiche Mediaset hanno pensato a me mi ha dato tanta gioa ma, soprattutto, stimolo a continuare il mio percorso artistico stiamo facendo. Credo che la strada sia quella giusta e la cosa non sia passata inosservata”, ha spiegato a Blitz Quotidiano la Tommasi che, per il futuro, è pronta a valutare altre proposte lavorative che non la portino a km di distanza dalla sua famiglia.

Sara Tommasi dice no all’Isola dei Famosi 2021: a marzo nozze con Antonio Orso

Sara Tommasi e Antonio Orso si sposeranno il prossimo 21 marzo. A confermare l’imminente matrimonio è il manager e futuro marito della showgirl che, a Blitz Quotidiano, ha svelato la data e il luogo delle nozze. “Conviviamo già da tempo – ha spiegato Orso – La nostra è una relazione solida e così abbiamo deciso di sposarci. Il matrimonio civile sarà celebrato il 21 marzo in un resort di Massa Martana. Ci sono arrivate diverse proposte anche da altre regioni d’Italia. Ma io e Sara abbiamo preferito l’Umbria”. Su Instagram, poi, la Tommasi ha spiegato i motivi della sua decisione ribadendo di essere lusingata dalla proposta, ma di non aver voluto spostare la data del matrimonio.

