Sara Tommasi si dà al circo/ Nuova vita per la showgirl: sarà un’artista circense

Nuovo capitolo nella vita di Sara Tommasi. L’ex isolana ed ex attrice di film vietati ai minori, dopo essere riuscita a superare un lungo momento buio fatto di droghe, dipendenze e frequentazioni sbagliate, ha cercato di ricostruirsi, non a fatica, una nuova vita, ed ora si è data al circo. Come riferiscono i colleghi di Blitzquotidiano, la Tommasi è stata infatti inserita nel format “La Nina”, che debutterà presso la nota discoteca di Milano, The Club. Si tratta di uno spettacolo che prevede oltre ad un dj set, lo Show dei Circensi Takimiri, gruppo di artisti visti spesso e volentieri in televisione e al cinema, attraverso un allestimento da prim’ordine, in una location inedita come appunto una discoteca. Sara Tommasi è sempre stata attratta da questo mondo: “Il Circo è Cultura – le parole dello stessa showgirl a riguardo – uno stile di vita sano e di sani principi, tant’è che da sempre è amato da tutti e riesce a coinvolgere intere famiglie con il suo spettacolo!”.

SARA TOMMASI E LE LEZIONI CON TRESY TADDEI

Sara Tommasi non parteciperà all’evento solo per “metterci la faccia”, ma prenderà parte in prima persona allo spettacolo, esibendosi quindi insieme agli altri circensi. Una scelta che l’ex concorrente de L’Isola dei famosi, ha voluto intraprendere per tornare in contatto con dei valori molto importanti: nel circo, infatti, tutti i pregiudizi restano fuori, e gli artisti entrano a far parte di un’unica grande famiglia in cui si collabora e ci si supporta a vicenda. Nel contempo la showgirl seguirà delle lezioni specifiche presso la Scuola d’arte circense Takimiri, proprio per approcciarsi al meglio a questo nuovo mondo fatto di mangiatori di fuoco, acrobati, funamboli, leoni, domatori e chi più ne ha più ne mette. Tra gli insegnanti vi è tra l’altro Tresy Taddei, che ha recitato nella fiction Un Medico in Famiglia.

