Sara Tozzi, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne/ Video: già vista in tv a…

Dopo Giulia, Uomini e Donne svela anche la seconda tronista in arrivo a settembre. Si tratta di Sara Tozzi, 22enne originaria di Modena nonché ex tentatrice di Temptation Island. Bionda, occhi azzurri, labbra carnose, la bella Sara si racconta alle telecamere di Uomini e Donne nel corso del provino pubblicato poi su tutti i canali social ufficiali dedicati al dating show. “Vengo da Modena, ho quasi 22 anni, li faccio tra pochi giorni, e al momento faccio la barista. – racconta Sara – Sono la maggiore di tre figli. Mia sorella ha 20 anni e mio fratello ne ha 11.” La nuova tronista però specifica che “Non siamo tutti e tre figli degli stessi genitori. I miei sono separati da ormai 16 anni e mio padre ha avuto un altro figlio dalla sua compagna. Ho un bellissimo rapporto con i miei due fratelli. Papà ha un night club, mia mamma, invece, è un’impiegata.”

Uomini e Donne: Sara Tozzi e il complesso rapporto col suo papà

Sara Tozzi ammette che è proprio suo padre, col suo modo di vedere la vita e soprattutto l’amore ad aver influito molto su di lei. “Il suo modo di vedere l’amore e il rapporto di coppia che mi ha influito: dà peso a cose alle quali io non do peso. – ammette la nuova tronista di Uomini e Donne, che continua – La fisicità, per esempio, l’aspetto fisico… E’ troppo apparenza. Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre.” Sara spiega come il diverso approccio dei suoi genitori sia stato per lei determinante: “Avevamo mia madre che ci diceva: “Questa è la realtà, sono le emozioni…”. E poi c’era mio padre che demoliva un po’ tutto…”. Il rapporto con suo padre è dunque centrale anche nella presentazione. La Tozzi infatti conclude: “Negli ultimi anni, sono diventata così lucida nei confronti di mio padre, da piccola dicevo sempre: “Quello è il mio papà”. E anche adesso lo faccio. Lo amo tantissimo.”





© RIPRODUZIONE RISERVATA