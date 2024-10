Sara Tozzi e Javier Martinez si sono conosciuti nel 2019 al Trono Classico di Uomini e Donne, lei aveva solamente 22 anni e approdò nel noto dating show di Maria De Filippi nei panni di tronista. Lui si presentò nel programma come corteggiatore e tra loro la complicità fu palese sin dall’inizio. Il loro percorso, però, giunse al capolinea in modo brusco a causa di una segnalazione. A distanza di cinque anni l’ex tronista è tornata a parlare del pallavolista argentino, in passato lui si è fatto conoscere dai telespettatori per le sue partecipazioni non solo a Uomini e Donne ma anche a Temptation Island nelle vesti di tentatore. Da qualche settimana ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello e il suo percorso sta catturando non poco l’attenzione dei telespettatori.

In un’intervista concessa a Tag24 Sara Tozzi si è lasciata sfuggire un curioso ed inedito retroscena in merito al suo rapporto con Javier Martinez. A distanza di anni infatti ha rivelato che hanno continuato a frequentarsi dopo Uomini e Donne. Tra le varie cose ha detto: “Non ci siamo mai persi di vista. Abbiamo continuato a sentirci e vederci, mi ha scritto fino all’anno scorso.” L’ex tronista ha poi fatto sapere che ci sono state diverse pause durante la loro frequentazione perché il gieffino a causa della pallavolo è sempre in giro e per lei non è semplice portare avanti una relazione a distanza.

Sara Tozzi avrebbe continuato a frequentare Javier a Uomini e Donne, i due si sono rivisti dopo il programma

A Uomini e Donne il loro percorso fu molto discusso, tra loro era nata un’importante complicità ed erano in molti a pensare che se avessero continuato a conoscersi sarebbero usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi. Lei decise però di mandarlo via in seguito ad una segnalazione arrivata sull’ex corteggiatore, era stato accusato di essere ancora innamorato dell’ex fidanzata, le aveva infatti scritto fino a pochi giorni prima di approdare nel dating show. A Tag24 Sara Tozzi ha fatto sapere che Javier Martinez aveva una ‘situazione aperta’ on una ragazza, però non era proprio una fidanzata.

Sara Tozzi ha poi ammesso che se non fosse arrivata quella segnalazione avrebbe continuato il percorso a Uomini e Donne, il gieffino era l’unico a tenerla viva nella trasmissione. Dopo l’accaduto il suo ex fidanzato tornò a farsi vivo e lei decise di lasciare il programma per concedere un’altra possibilità alla loro relazione. L’ex tronista ha anche commentato ciò che è successo tra Javier Martinez e Shaila Gatta, a detta sua lui è una persona vera ed è convinta che il suo interesse per la ballerina fosse sincero. Ad ogni modo ha ricordato che nella sua vita il gieffino ha affrontato da solo molti dolorosi momenti ed è sicura che troverà il modo per superare la delusione provata al Grande Fratello.