Giulia, chi è la nuova tronista Uomini e Donne/ Video provino: “Cerco un uomo che..”

Abbiamo il nome della prima tronista ufficiale di Uomini e Donne. Si chiama Giulia, ha 27 anni ed è di Roma. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del dating show di Canale 5 che hanno pubblicato anche il provino della nuova tronista. In questo, Giulia si racconta: “Sono di Roma e sto finendo l’università, mi manca l’ultimo anno. Da grande? Vorrei un lavoro modesto, che mi faccia star tranquilla che mi possa permettere di far stare tranquilla mamma, che mi faccia costruire una famiglia…non ho tanti grilli per la testa”. Svela di desiderare la seconda laurea in Scienze Politiche e di avere un bellissimo rapporto con sua madre “La vedo come una persona da proteggere, devo prendermene cura io a volte” ammette.

A Uomini e Donne, Giulia cerca però un uomo che sappia tenerle testa, anche perché solitamente “Li metto tutti sotto”, dichiara. Poi aggiunge: “Mi tengo sempre una porticina aperte, non c’è nessuno che me l’ha fatta chiudere finora. – poi chiarisce – Significa che mi fido ma mai fino in fondo. Io penso che la famiglia sia una cosa importante, nonostante io non creda al matrimonio, perché secondo me è un’istituzione sopravvalutata.” Giulia infatti desidera “Una persona che abbia lo stesso concetto mio, allora lì chiuderei la porta e direi ‘Questa persona è per me'”. C’è però una categoria di uomo che proprio non deve scendere dalle scale di Uomini e Donne perché Giulia proprio non sopporta: “I narcisisti”, ammette la nuova tronista.





