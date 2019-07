Sara Vaira e Lasse Matberg fidanzati?/ Foto: auguri speciali per il compleanno di lui

Sara Vaira e Lasse Matberg sono fidanzati? La maestra e il vincitore di Ballando con le stelle 2019 continuano ad essere al centro del gossip. L’intesa nata sulla pista di Ballando non è passata inosservata al punto che, in tanti, hanno ipotizzato la nascita di un amore. Tuttavia, a distruggere le speranze dei più romantici ci ha pensato Sara Di Vaira che, ai microfoni di Storie Italiane, ha dichiarato: “Lui non è fidanzato, io neanche, ma non può nascere nulla. Mi ha conquistato, ma non in quel senso. Non sono mai stata così luminosa e energica come che in questa edizione“. Negli ultimi giorni, però, i rumors sono ricominciati. Sara Di Vaira e Lasse Matberg, infatti, sono stati fotografati insieme a Roma mentre ridevano e scherzavano. Sarà scattata la scintilla?

Sara Vaira e Lasse Matberg fidanzati? Gli auguri per il compeanno di lui

Tra Sara Vaira e Lasse Matberg, grazie a Ballando con le stelle 2019, è nato un rapporto speciale che, per il momento, non sarebbe diventato amore. Tuttavia, i fans continuano a sognare di vederli insieme, innamorati e felici. Un sogno che, per il momento, non si è ancora realizzato anche se Sara Di Vaira riesce comunque a regalare una gioia ai suoi fans pubblicando una foto e una dedica speciale per il compleanno di Lasse. “Tanti tantissimi auguri Lasse. Noi ci siamo già sentiti oggi in privato ma anche pubblicamente é giusto che io ti dica GRAZIE PER TUTTO. Facciamo tutti gli auguri a Lasse quí sotto nei commenti. Ci conto ragazzi”, ha scritto la maestra di Ballando. “Grazie mille, un grande abbraccio a tutte e due“, ha risposto Lasse riferendosi a Sara e alla sua bambina che è con loro nella foto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA