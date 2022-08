Sara Ventura testimone al matrimonio di Simona e Giovanni Terzi?/ “Chiedete a loro”

Simona Ventura e Giovanni Terzi, matrimonio dietro l’angolo? La sorella: “Felice per loro”

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano, ormai non è una novità. Il loro matrimonio avrebbe già dovuto vedere la luce in quest’ultimi tempi, ma il periodo della pandemia li ha costretti ad attendere ancora. Adesso i tempi sembrano maturi e anche se non c’è ancora una data ufficiale, le nozze sembrano molto più vicine. D’altra parte la conduttrice Rai ed il giornalista vivono da anni una bellissima relazione e non hanno mai nascosto questo desiderio.

La sorella di Simona Ventura, Sara, in una intervista a Nuovo Tv ha speso parole al miele per una coppia che a quanto pare si considera già marito e moglie. “E’ come se fossero già sposati, spesso parlano di loro come una cosa sola, quindi il matrimonio andrebbe a suggellare questo amore”, ha spiegato Sara Ventura.

Sara Ventura testimone al matrimonio di sua sorella Simona?

“Quando ho saputo del matrimonio ho provato felicità, li vedo contenti e qualsiasi cosa vogliano fare nella loro vita è ben accetta”, ha dichiarato. “Non so se sarò testimone di nozze, dovremmo chiederlo a loro ma a me basta essere vicina ad entrambi. Cosa ha spinto Simona a risposarsi? La certezza di avere un uomo vicino sempre e comunque, ma anche l’attitudine di Giovanni a risolvere qualsiasi cosa”, il pensiero di Sara Ventura. Insomma dal suo punto di vista, Giovanni Terzi è l’uomo perfetto per Super Simo: “Penso che queste siano qualità che ogni donna cerchi in un uomo”, ha concluso.

