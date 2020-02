Sarah Altobello e Tony Toscano si sposano?/ “Se vuoi ‘concubire’ con me…”

Sarah Altobello e Tony Toscano si sposano? Alcuni danno la notizia per certa, altri invece prendono tutti con le pinze visto che alla luce di quello che è successo ultimamente sembra che il dubbio rimanga. Tony Toscano entra in studio a Il Punto per dire la sua proprio sulla questione dei suoi sentimenti per Sarah Altobello. La location di questo strano annuncio è proprio la trasmissione di Manila Gorio che annuncia uno scoop in esclusiva nazionale visto che il famoso manager non va spesso in tv. A stuzzicare la bella starlettina pugliese ci ha pensato la conduttrice mettendo insieme gli articoli dei giornali che spesso hanno parlato di una loro possibile liason (che lei stessa ha smentito) e poi lanciando il suo “attacco”: “Tu stai con lui perché è il tuo manager o perché gli vuoi bene?“. A questo punto Sarah Altobello prende la parola per spiegare il loro rapporto: “Tony Toscano ha sempre creduto in me sopra ogni cosa. Io e lui abbiamo avuto sempre questa passione di vita che si può rivelare anche carnalmente oppure no fino a quando sono andata all’Isola e gli mancavo..”.

SARAH ALTOBELLO E TONY TOSCANO SI SPOSANO?

Poi arriva la strana proposta di matrimonio che non sembra proprio tanto seria e che non riceve una risposta chiara. In particolare, Sarah Altobello dice a Manila Gorio: “Io gli voglio tanto bene, io faccio un appello, visto che ne hanno parlato tanto, ci siamo amati e ci siamo fatti guerra, se vuoi concubire con me mi devi sposare, mi devi mettere l’anello al dito! La mia è una scelta ponderata, c’è tanto marasma, io in Tony ritrovo un uomo di altri tempi che può rispondere alle mie esigenze, io voglio che lui mi sposi anche per la pensione, io Manila sono sincera, non tiene nessuno, un domani….”. A quel punto partono gli applausi del pubblico e le risate di Manila Gorio contenta per aver alzato questo polverone che sicuramente finirà in tv alla luce della curiosità che c’è sulla loro relazione ormai da tempo, ma la domanda è solo una: i due si sposeranno davvero oppure no? Tony Toscano risponde: “L’amore non è riservato, è nell’aria… io amo lei, amo gli animali, amo i cavalli… non annuncio il mio amore a tutti… A parte la sua maschera, lei ha una grande sensibilità, mi fa ridere molto nel privato”.

