Sarah Altobello/ Con Tony Toscano amore o “interesse”?

Sarah Altobello si autodefinisce showgirl, opinionista televisiva e attrice. Ma ha anche sfilato a Ciao Darwin 7, nella quinta puntata in replica stasera, oltre a essersi classificata quarta all’Isola dei Famosi. Un personaggio a tutto tondo, insomma, una che non passa affatto inosservata (e non solo perché è la sosia di Melania Trump). Oltre alle esperienze televisive citate, l’Altobello ha preso parte anche alla webserie The Lady di Lory Del Santo. Sarah è nata a Modugno (Bari) nel 1988. A 30 anni è stata selezionata per uno dei reality show più seguiti del piccolo schermo, grazie al quale ha catalizzato l’attenzione del pubblico con un modo di fare unico e un tantino esuberante. L’obiettivo era “ritrovare una Sarah fatta di essenza e non di apparenza”, come ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni, aggiungendo, poco prima di partire, di essere preoccupata per mamma Mariolina. Le due, infatti, sono molto legate, e la lontananza avrebbe potuto farle soffrire. Ma alla fine è andato tutto per il meglio. Oggi, Sarah Altobello frequenta assiduamente i salotti di Barbara d’Urso.

La presunta storia tra Sarah Altobello e Tony Toscano

Di Sarah Altobello si è parlato a lungo, negli ultimi tempi, soprattutto in riferimento al suo presunto flirt con Tony Toscano. Lei nega tutto, nonostante l'”accusa” sia piuttosto insistente. Il manager ha pubblicato una lettera su Dipiù indirizzandola proprio alla sua amata: “Cara Sarah, chi ti scrive è un uomo che ti portava nel cuore. Chi ti scrive è un uomo che in questi anni ha fatto tutto per te. Chi ti scrive è un uomo che ti amava più della sua stessa vita. Sono Tony Toscano, quello che una volta chiamavi soltanto ‘il mio manager‘, ma che con il tempo hai imparato a chiamare ‘amore'”.

Sarah Altobello innamorata?

Forse, tra Sarah Altobello e Tony Toscano, c’è stato veramente qualcosa. Quel ch’è certo è che lui continua a sostenere questa tesi: “Credo ancora che ti sia innamorata di me. (…) Basta giocare. Devi finirla di prendere a calci e pugni i miei sentimenti e pure i tuoi. Perché non è possibile andare avanti così”. Sarah deve molto al manager Toscano. È stato lui, a quanto emerso, a rendere possibile il suo esordio nel mondo della tv. Ai lettori racconta come sarebbero andate le cose: “Averti in casa mi diede l’idea di avere una nuova famiglia. Parlavamo, scherzavamo e tu ti davi da fare anche a cucinare e a fare la spesa. Ti sentivo vicino, percepivo di non esserti indifferente. (…) Ci siamo baciati e amati. (…) Soltanto ora trovo la forza per chiederti: eri innamorata oppure mi stavi prendendo in giro? E poi: oggi mi ami ancora o non sono più niente per te? Perché ancora io non l’ho capito: stavi con me solo perché ti facevo lavorare o mi amavi?”.



