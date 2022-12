Sarah Altobello sbugiarda Bruganelli “non rubo uomo a nessuno”/ Scontro al veleno e..

Sarah Altobello risponde agli attacchi di Bruganelli per il feeling con Romita: “Non rubo uomo a nessuno”

Sarah Altobello risponde per le rime agli attacchi di Sonia Bruganelli al Grande Fratello VIP 2022. La concorrente pugliese respinge tutte le critiche e a sua difesa dice di non ritenersi una persona che possa mettere in crisi il rapporto sentimentale tra Attilio e la sua Mimmuzza. “Tutto questo è un misunderstanding”, tuona seccata Sarah Altobello, che spiega le sue ragioni in un confronto piuttosto pepato.

“Qui ho un atteggiamento, non ho intenzione di rubare l’uomo a nessuno e non permetto a nessuno di dirlo. Io non faccio niente, io mi sono solo presa cura di lui – spiega Sarah nel dibattito con Sonia – ma non permetto di dire a nessuno che metto dito tra moglie e marito. Io non rubo l’uomo a nessuno“, rinasce ancora la Altobello, che va su tutte le furie.

“Non permetto a nessuno di dire questa cosa, voglio bene ad Attilio e ora prendo atto di questa situazione. Io non vengo qui al GF VIP per rubare l’uomo a nessuno…”, insiste per l’ennesima volta Sarah Altobello. La ragazza, evidentemente, ha un messaggio per la dolce metà del giornalista. “Vorrò porle le mie scuse, non andrò più da Attilio in quel modo…”, promette.

Da studio, intanto, Orietta Berti commenta la vicenda e minimizza la questione, al contrario di Sonia Bruganelli. “Attilio non ha mai ceduto, è una persona perfetta. Sarah è avvenente ma sta recitando, fa ironia”, il parere della cantante. “Non tradirò mai la mia compagna per nessuna ragione al mondo”, dice invece Attilio Romita, adesso preoccupato per la reazione della sua Mimmuzza.

