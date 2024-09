Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, vacanze in Islanda dopo l’esonero dell’ex allenatore della Roma

Daniele De Rossi archivia la delusione legata all’esonero dalla Roma rifugiandosi nell’amore della moglie Sarah Felberbaum, con cui in questi giorni sta condividendo una breve vacanza nella suggestiva Islanda. L’ex allenatore dei giallorossi riprende in mano la sua vita, dopo essere stato inizialmente confermato alla guida del club capitolino a giugno con il rinnovo di contratto, salvo poi essere allontanato lo scorso 18 settembre dalla famiglia Friedkin dopo un avvio di campionato a rilento e segnato da appena 3 punti conquistati in 4 partite.

Il tifo giallorosso è sempre stato dalla sua parte e ora, per lui, è tempo di ricaricare le pile e ritagliarsi maggior tempo in famiglia. La storia d’amore tra Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum procede a gonfie vele; dopo essersi sposati nel 2015 alle Maldive, la coppia ha accolto in famiglia i figli Olivia Rose e Noah. Ora i due si sono concessi una vacanza in Islanda documentata dall’attrice attraverso diverse Instagram stories; e, tra queste, spunta un’ipotetica nuova proposta di matrimonio…

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, seconde nozze in Islanda? Il misterioso messaggio social

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum sono da diversi giorni fuori dall’Italia e si stanno godendo i meravigliosi territori islandesi. Come documentato sulle Instagram stories dell’attrice, la coppia è immersa nei tipici paesaggi dell’Islanda, tra neve, geyser e vulcani, tra villaggi deserti e le caratteristiche cittadine del Paese del Nord Europa. E, tra le numerose immagini condivise sui social, spunta anche quella di una chiesetta con una scritta a corredo piuttosto eloquente: “Mi vuoi sposare? Sì“.

Il messaggio alimenta il mistero sui social; si tratta davvero di una nuova proposta di matrimonio da parte dell’ex calciatore, alla quale l’attrice ha ovviamente risposto con un “sì”? O si tratta semplicemente dell’ennesima dimostrazione del loro amore, sul quale hanno nuovamente giurato sottoforma di romantica dedica social? Al momento non è chiaro l’intento del messaggio ma, secondo molti, non lascia spazio a dubbi: nuove nozze in arrivo?