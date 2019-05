Sarah Felberbaum, moglie De Rossi/ Negli Usa per lei? Daniele può fare quel che vuole

Sarah Felberbaum raramente entra nelle vicende professionali del marito Daniele De Rossi, ma nelle ultime ore ha risposto ad un tifoso affrontando il delicato tema del futuro del centrocampista. Questa sera infatti De Rossi saluterà la Roma e i suoi tifosi, che speravano invece in un rinnovo del contratto. E invece il capitano giallorosso proseguirà altrove la sua carriera. Negli ultimi giorni si è parlato del Boca Juniors e della possibilità di giocare negli Stati Uniti, nel campionato MLS, proprio per volontà della moglie Sarah. A tal proposito l’attrice ha fatto chiarezza in merito alle ultime voci. Ha colto l’occasione su Instagram, dove i tifosi spesso sollecitano i loro beniamini con commenti e domande. «Mio marito è libero di fare ciò che vuole. Fossi in te non crederei a tutto ciò che leggi…». Così ha scritto in risposta alle parole di un tifoso che aveva scritto: «Se lo ami lascia che il suo sogno si avveri».

SARAH FELBERBAUM, MOGLIE DANIELE DE ROSSI:

Mentre si avvicina il momento dell’addio alla Roma, Sarah Felberbaum incorona suo marito. Oggi all’Olimpico c’è la sua festa, l’ultimo saluto ad un capitano fedele, un ragazzo che si è fatto uomo vestendo una sola maglia, quella della sua quadra del cuore. Sarà un altro film a cui parteciperà pure la moglie di De Rossi, che intanto sui social ha “messo” suo marito sul Trono di Spade. DDR a capo di tutto, come simbolo riconosciuto. Al posto del volto di Ned Stark, uno dei personaggi più amati della serie, c’è quello del numero 16 giallorosso. La lotta per il trono che ha infiammato le sue stagioni l’ha vinta Daniele De Rossi per Sarah Felberbaum, come dimostra la foto che ha pubblicato tra le sue Instagram Stories. Quando invece è stato annunciato l’addio, l’attrice e modella ha postato una storia con uno dei tanti striscioni apparsi per le strade della capitale: “DDR vanto nostro! Roma”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA